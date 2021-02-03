Недвижимость

Как избежать отказа в кадастровом учете, рассказала псковский эксперт

Единственное основание, по которому заявителю может быть отказано в кадастровом учете - если в течение срока приостановления не устранены причины, препятствующие его проведению. Перечень таких причин строго определен законом о регистрации недвижимости. О них Псковской Ленте Новостей рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Людмила Соколова.

При обращении в орган регистрации прав с заявлением о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав заявителей не всегда ожидает положительный результат. Случается, что государственный регистратор вынужден принять решение о приостановлении, а затем об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета.

При этом нужно иметь в виду, что государственный регистратор приостанавливает государственный кадастровый учет на три месяца. Если устранить причины в течение указанного срока не представляется возможным, у заявителя есть возможность приостановить учетно-регистрационные действия еще на шесть месяцев, обратившись с соответствующим заявлением в офисы приема МФЦ.

«Решение об осуществлении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав, приостановлении или отказе принимается органом регистрации прав в каждом конкретном случае на основании представленных для такого учета документов», - отметила эксперт.

Итак, на что следует обратить внимание при подаче документов на регистрацию права или кадастровый учет объектов недвижимости, чтобы снизить риски приостановления учетно-регистрационных действий:

1. Передаваемые документы должны соответствовать требованиям действующего законодательства. В них должны быть подписи уполномоченных сторон. Если в деле участвует представитель, обязательно наличие доверенности. Список необходимых документов лучше уточнять заранее, сделать это можно с помощью сайта Росреестра https://rosreest.ru.

2. Подготовить технический и межевой план важно поручить профессионалам своего дела. Качество подготовки документов для кадастрового учета напрямую зависит от работы кадастровых инженеров, которые взаимодействуют с заказчиками. Поэтому опыт аккредитованных специалистов помогает избежать ошибок, а также сократить сроки кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Тексты представляемых правоустанавливающих документов должны быть написаны разборчиво и содержать точную идентифицирующую информацию об объекте недвижимости (точный адрес, при наличии - кадастровый номер) и виде регистрируемого права. Наименования юридических лиц указываются без сокращения с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства в договорах должны быть написаны полностью. Копии актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также решения судов должны быть заверены выдавшими их органами, решения судов должны также содержать отметку о вступлении в законную силу.

4. Важно проверить информацию о запрете или аресте имущества, что препятствует его регистрации. Уточнить данную информацию можно посредством использования сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» https://rosreest.gov.ru, либо в «Личном кабинете правообладателя» https://lk.rosreestr.ru на интернет - портале Росреестра https://rosreest.ru.

«Необходимо отметить, что при поступлении заявления о государственной регистрации права с одновременной постановкой на государственный кадастровый учет, при наличии оснований для приостановления в части государственного кадастрового учета, решение о приостановлении учетно-регистрационных действий будет принято также в части государственной регистрации прав (и наоборот). Приостановление и (или) отказ государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав могут быть обжалованы заинтересованным лицом в суде» - заключила эксперт.