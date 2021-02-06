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Собственника заброшенного здания в Пскове ищут в Москве

08.02.2021 10:57|ПсковКомментариев: 2

Собственника заброшенного здания в Пскове на улице Гагарина 3А ищут в Москве. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков 5 февраля на сайте губернатора, отвечая на вопросы псковичей.

Псковичи просят губернатора решить вопрос с одноэтажным полуразрушенным зданием, расположенным между домами №№33, 33Б, 35 по Октябрьскому проспекту и домами №№3 и 5 по улице Гагарина. «Это здание частенько занимают бомжи. Оно неоднократно горело. Теперь вход и окна заколочены. Но доступ туда все равно имеется сквозь щели, крышу. Одна из стен, которая ближе к проезду, грозит обвалом. Это здание используется подростками как объект преодоления препятствий», - говорится в обращении.

Указывается, что здание представляет серьезную угрозу жизни и здоровью людей, в первую очередь, для подростков, для проезжающего мимо транспорта. На месте снесенного здания можно будет потом сделать сквер или садик, тем более рядом находится детская площадка, предложили псковичи.

Александр Братчиков сообщил, что контрольное управление администрации города установило правообладателя указанного здания. В управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области был направлен запрос на выяснение сведений о месте проживания и регистрации собственника.

Согласно полученным данным, паспорт владельцу здания был выдан отделом по вопросам миграции ГУВД МВД России по району Митино города Москвы. Туда направлено определение об истребовании сведений о месте проживания и регистрации гражданина на территории столицы.

После получения сведений к правообладателю здания будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Теги: #заброшенные здания #улица Гагарина
Источник: Псковская Лента Новостей
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