Недвижимость

Псковские юристы расскажут о предоставлении земельных участков многодетным семьям

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов продолжает реализацию проекта «Снижение последствий коронавирусной инфекции посредством оказания правовой помощи уязвимым группам граждан», который стал победителем конкурса лучших проектов региональных отделений «Ассоциации юристов». Проект предполагает серию онлайн мероприятий по актуальным правовым вопросам.

9 февраля состоится очередная встреча на тему «Предоставление земельных участков многодетным семьям».

В ходе видео встречи участники узнают об условиях и порядке получения земельного участка, о праве выбора земельного участка и об особенностях строения объектов индивидуального жилищного строительства.

Встреча пройдет на площадке ZOOM, начало в 12.00.

Мероприятие проводится совместно с Псковским областным отделением Российского детского фонда. Трансляция видеовстречи будет идти «ВКонтакте» .

Встречу проведет член Совета «Ассоциации юристов России» Лариса Васильева. Вопросы ей можно задать по телефону 8(953) 235-67-67.