Недвижимость

Два аварийных дома снесут в Печорах

Два аварийных многоквартирных дома снесут в Печорах после вмешательства прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В соответствии с областной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах», два дома в Печорах подлежали сносу еще в 4 квартале 2012 года, но до настоящего времени работы не проведены.

«Аварийные дома ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территории, - отметили в ведомстве. - Наличие свободного доступа в аварийные жилые дома не исключает возможность совершения правонарушений в данных помещениях, в том числе, поджога, эти дома создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц».

В этой связи прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы обязать администрацию Печорского района организовать работу по сносу этих домов. Суд удовлетворил требования прокурора, на орган местного самоуправления возложили соответствующие обязанности.