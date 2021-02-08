Недвижимость

В Пскове от продажи муниципального имущества планируется получить более 6 млн рублей

Условия приватизации муниципального имущества в первом квартале 2021 года утвердили депутаты Псковской городской Думы на сессии 12 февраля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в частности, планируется продать на аукционе в электронной форме 4 помещения на улице Яна Фабрициуса, 5А, которые были включены в прогнозный план приватизации на 2020 год, однако аукцион был признан несостоявшимся: на него не было подано ни одной заявки.

Еще один объект - дом на улице Труда, 4 с земельным участком - планируется продать в ходе конкурса в электронной форме. Ранее он многократно выставлялся на продажу (13 раз), но безуспешно. Только в прошлом году конкурсы объявлялись пять раз. Указанный объект включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Минимальный размер поступлений в бюджет города Пскова в случае продажи указанных объектов составит около 6,2 млн рублей.