Недвижимость

Льготная ипотека восстановила упавший на 40% спрос на жилье в Псковской области

В Псковской области в 2020 году удалось перевыполнить план по строительству жилья в рамках профильного регионального проекта. Так, целевые показатели в прошлом году были установлены на уровне 250 тысяч квадратных метров жилья, а по факту ввели 267 тысяч квадратных метров. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

«В 2021 году у нас план - 302 тысячи квадратных метров. Мы планируем этот план, как минимум, выполнить. Планируем в этом году ввести чуть более 100 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах и около 200 тысяч – индивидуальная жилая застройка», - добавил он.

Василий Осипов отметил, что в плане жилой застройки никакого финансирования напрямую не предусмотрено, ни федерального, ни регионального, однако государство все равно помогает застройщикам. Так, в прошлом году была запущена программа льготной ипотеки, благодаря которой в Псковской области выдано более 6 тысяч ипотечных кредитов.

«На самом деле ситуация тем самым была исправлена, потому что падение спроса доходило до 40%. А к концу года мы вышли практически на доковидный уровень. Кроме того, в Псковской области губернатор принял непростое и, как потом оказалось, правильное решение – не останавливать работу строительных компаний. Это тоже был серьезный шаг для того, чтобы мы выполнили показатели по строительству и вводу объектов», - подчеркнул Василий Осипов.