Недвижимость

В ближайшие два года в Псковской области ускорят расселение из ветхого жилья

В Псковской области в 2020 году перевыполнен план по расселению граждан из аварийного жилищного фонда. Показатель на прошлый год установили в объеме 4,2 тысячи квадратных метров, а расселили чуть более 5 тысяч квадратных метров. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил заместитель губернатора Василий Осипов.

«В 2021-2022 годах с учетом того, что наш регион вышел на ускоренное население, мы хотим максимально расселить людей опережающими темпами, несмотря на то, что программа рассчитана вплоть до 2025 года. В этом году установлен показатель в 7 тысяч квадратных метров. Это практически в два раза больше прошлогоднего первоначального показателя», - отметил гость студии.

Он также сообщил, что сегодня, 12 февраля, на совещании с муниципальными образованиями обсуждался вопрос по расселению из ветхого жилья. «По его итогам, я уверен, все показатели снова будут выполнены», - заключил Василий Осипов.