Недвижимость

Три многоквартирных дома в Пскове строятся с нарушением сроков

В Псковской области нет обманутых дольщиков, а в Едином реестре проблемных объектов нет ни одного псковского дома. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил заместитель губернатора Василий Осипов.

«В конце 2019 года был потенциально проблемный дом, но с ним все-таки разобрались. В первом квартале 2020 года тоже был такой дом, но и с ним удалось все решить», - добавил он.

При этом гость студии указал, что и на сегодняшний день в Пскове есть потенциально проблемные объекты. Все они находятся в высокой степени завершения строительства, но тем не менее сроки ввода по ним уже нарушены.

«Все эти объекты находятся на контроле. Также у нас с 90-х годов есть три недостроенных многоквартирных дома, но там нет обманутых дольщиков», - уточнил Василий Осипов.

Он отметил, что региональные власти регулярно встречаются с основными застройщиками. «По опыту этих совместных встреч я вижу, что каких-то нерешаемых проблем на сегодняшний день нет. В Псковской области открыто свыше 100 эскроу-счетов. Если все будет нормально со спросом, то серьезных проблем у застройщиков я не вижу. Иногда возникают инфраструктурные сложности у тех застройщиков, которые активно осваивают территории, связанные с подводкой сетей и межквартальными дорогами», - отметил Василий Осипов.