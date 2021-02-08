Недвижимость

В ЦБ заявили о необходимости постепенного сворачивания программы льготной ипотеки

Программу льготной ипотеки нужно постепенно сворачивать, оставив ее для отдельных регионов с дефицитом предложения жилья. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

«Эту программу, мы подтверждаем, нужно оставить как антикризисную», - цитирует главу ЦБ «Интерфакс». Но это не значит, что не должно быть льготных программ ипотеки в целом, пояснила Эльвира Набиуллина.

«На мой взгляд, должны быть программы поддержки ипотеки в некоторых регионах, где в целом низкие объемы строительства, потому что строителям не интересны низкомаржинальные проекты», - добавила она.