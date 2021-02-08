Недвижимость

«Бесхозяйные» участки могут отойти государству

В российском законодательстве может появиться термин «бесхозяйная земля». Законопроект о новой норме подготовил Минсельхоз.

Ведомство предлагает считать бесхозяйными территории, собственники которых неизвестны либо отказались от участков, а также земли, не зарегистрированные в Едином государственном реестре прав недвижимости. Минсельхоз предлагает упростить передачу таких территорий государству, которое получит их без решения суда или в упрощенном порядке судопроизводства, пишет газета «Известия».

«Действующий порядок определения земельных долей невостребованными затягивает процедуру их приобретения в муниципальную собственность и вовлечения в оборот, а зачастую делает ее невозможной, поскольку признание земли невостребованной осуществляется муниципальными органами в суде в порядке искового производства при отсутствии, как правило, ответчика, местонахождение которого неизвестно», - объяснило министерство причину разработки законопроекта.

Согласно тексту пояснительной записки, на первое января 2019 год площадь таких территорий в России составляла 15,3 млн га. В среднем это 6,8 % от общей площади земель сельскохозяйственного назначения.