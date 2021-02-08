Недвижимость

Банк «Открытие» аккредитовал на Северо-Западе около 300 объектов строительства

По итогам 2020 года банк «Открытие» в рамках своих ипотечных программ аккредитовал на Северо-Западе 298 новых строящихся объектов, которые являются составной частью 144 жилых комплексов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«180 аккредитованных объектов расположены в 73 жилых комплексах Санкт-Петербурга и Ленобласти, – отметила территориальный менеджер по работе с партнерами Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяна Хоботова, – Таким образом, общее число аккредитованных "Открытием" строек в Петербурге и в ближайших к нему пригородах составляет теперь 938, а общее число жилых комплексов, квартиры в которых доступны ипотечным клиентам банка, – 339. Третьим регионом по активной совместной работе с застройщиками вновь, как и год назад, стала Калининградская область, где с декабря по январь 2020 года мы аккредитовали 64 объекта в 33 жилых комплексах. На четвертое место вышла республика Карелия, с результатом в 17 аккредитованных объектов в 13 жилых комплексах. А замыкает пятерку лидеров Вологодская область, где за год наш банк аккредитовал 13 объектов в 7 жилых комплексах».

Активное взаимодействие с застройщиками, уверена Татьяна Хоботова, позволит банку и дальше наращивать объемы выдачи и портфель ипотечных кредитов на Северо-Западе, опережая средние по рынку ипотечного кредитования показатели.

«Продление программы с господдержкой до 1 июля 2021 года и недавнее снижение минимального размера процентной ставки по этой программе нашим банком до 5,85% годовых, безусловно, поддержит спрос со стороны потенциальных заемщкиков, – полагает Татьяна Хоботова. – И так как в выдачах банка "Открытие" доля сделок на первичном рынке недвижимости уже давно превышает 60%, то мы рассчитываем увеличить объем выдаваемой ипотеки в 2021 году как минимум на 10%».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.