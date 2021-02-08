Недвижимость

Льготную ипотеку предложили расширить для молодых семей

Критерии льготной ипотеки для молодых семей можно расширить. С таким предложением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что льготная программа для молодых семей не очень востребована, не очень большие суммы идут. Можно было бы здесь критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей», - предложила глава Центробанка.

По ее словам, более широкие программы можно было бы предоставить не только молодым семьям, но и молодым специалистам, а также по сельской ипотеке.

«Программы могут быть постоянными и льготными», - добавила Эльвира Набиуллина.