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Недвижимость

Спрос на ипотеку Сбербанка с господдержкой вырос на Северо-Западе в 2020 году

19.02.2021 13:16|ПсковКомментариев: 0

В 2020 году Северо-Западный банк Сбербанка выдал 3050 кредитов по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми, это в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, объем выданных кредитов составил 10,2 млрд рублей, рост к 2019 году – 2,75 раза.

52% кредитов пришлось на Санкт-Петербург. Также чаще других ипотеку по специальной программе брали семьи из Вологды, Архангельска и Калининграда.

Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» позволяет приобрести жилую недвижимость как на первичном рынке на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика в ипотеку по льготной ставке. Минимальный первоначальный взнос по программе - 15% от стоимости недвижимости, максимальный срок кредитования - до 30 лет.

В качестве первоначального взноса при получении ипотеки можно использовать полностью или частично средства материнского капитала. В этом случае важно согласовать с продавцом порядок и срок получения им денежных средств материнского капитала, так как эта сумма перечисляется из Пенсионного фонда не сразу. Также средства материнского капитала можно использовать для досрочного погашения действующего кредита.

«Чтобы повысить доступность жилья, мы поддерживаем государственные инициативы, запускаем акции с застройщиками и предлагаем снизить годовую ставку с помощью использования онлайн-сервисов банка. Так, по госпрограмме для семей с двумя и более детьми, либо с детьми с ограниченными возможностями можно оформить ипотеку по ставке 4,7% годовых, если воспользоваться услугой "Электронная регистрация" - этим вы не только сделаете регистрацию сделки удобной и безопасной, но и получите скидку 0,3 п.п. на ставку. А если квартира выбрана по программе субсидирования с застройщиком, то первый год ставка составит 0,1% годовых. Такие условия позволяют улучшить семьям свои жилищные условия здесь и сейчас, а не откладывать квартирный вопрос на потом», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.

Предложение действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Срок действия программы - до 31 декабря 2022 года. При этом для семей, у которых родится второй и последующий ребенок в период с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года, договор на покупку жилья можно будет заключить до 1 марта 2023 года.

Выбрать квартиру, рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.

Теги: #недвижимость #ипотека #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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