Недвижимость

Сургутнефтегазбанк предлагает кредит на коммерческую недвижимость

Сургутнефтегазбанк предлагает кредит на коммерческую недвижимость для физических лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.



Хотите приобрести офис и зарабатывать на сдаче в аренду? Ищете приемлемые варианты, но не устраивают процентные ставки либо условия кредитования? Для желающих приобрести офисное помещение мы предлагаем выгодный кредит на покупку нежилой недвижимости.



Условия кредитования:

- процентная ставка от 7,59%*;

- сумма кредита – до 15 000 000 рублей;

- первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости;

- срок кредитования – до 20 лет;

- схема гашения кредита – аннуитетная.



*Размер процентной ставки указан с учетом скидки 0,9% для зарплатных клиентов. Учтена скидка 0,15% по заявкам, поступающим в АО БАНК «СНГБ» от партнеров в период проведения акции с 1 января до 31 марта включительно. Полный перечень партнеров размещен на сайте банка.

Размер процентной ставки за пользование кредитом увеличивается на 1%:

- до дня предоставления в АО БАНК «СНГБ» документов, подтверждающих страхование приобретаемого/передаваемого в залог АО БАНК «СНГБ» недвижимого имущества, при условии наличия государственной регистрации ипотеки имущества;

- со дня, следующего за днем истечения периода страхования приобретаемого/передаваемого в залог АО БАНК «СНГБ» недвижимого имущества, при условии наличия государственной регистрации ипотеки имущества предмета залога и до дня предоставления в АО БАНК «СНГБ» документов, подтверждающих продление срока страхования (включительно), либо по день возврата основного долга по кредиту (включительно).

Размер процентной ставки увеличивается на 2% при неоформлении/непродлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и/или «Потеря дохода (работы)».