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Недвижимость

Три причины начать ремонт весной: скидки от «Стройбазы на Алмазной»

26.02.2021 10:08|ПсковКомментариев: 0

Многие псковичи затевают ремонт летом, но эксперты рекомендуют горожанам выбирать период с марта по май. Тому есть немало причин. Главная: вместе со снегом весной тают цены на старые коллекции в строительных магазинах, снижаются цены на остатки. Вы наверняка найдете то, что вам нужно, по сниженным ценам в магазинах на «Стройбазе на Алмазной»: предлагаем вам познакомиться с тремя предложениями о скидках, которые действуют сейчас на двери, линолеум и краску.

МАГАЗИН «ПЕРВЫЙ СТРОЙ ДИСКОНТ»

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 28

🌎http://msm60.ru/magazin-pervyj-stroj-diskont

☎8-965-812-24-01

Хотите купить линолеум вдвое дешевле, чем обычно? По цене от 180 рублей за квадратный метр? Срочно обращайтесь в магазин «Первый Строй дисконт». С возобновлением строительного сезона здесь объявили ликвидацию товара со скидками до 50%.

Акция продлится только до конца февраля: не откладывайте покупку!

Вот лишь два примера. Линолеум DELTA-Sorbona 3 (3,5 м): обычная цена в магазине - 379 рублей за квадратный метр, в рамках ликвидации вы можете приобрести этот товар за 202 рубля (скидка - 47%). А на остатки линолеума DELTA-Azov скидка достигает 59% (стоимость 202 рубля за квадратный метр, раньше - 499 рублей).

Заодно присмотритесь к другим товарам из ассортимента магазина: здесь есть плитка (напольная и настенная), затирки, штукатурка, краски, лаки, герметика, порожки, наличники. Также в продаже сантехника: унитазы и раковины, как обычные, так и стеклянные, и керамические. Большим спросом в магазине всегда пользуется ламинат: в «Первом Строй дисконте» представлен большой выбор этого напольного покрытия, причем по очень низким ценам. Кроме того, недавно ассортимент магазина пополнил большой выбор крепежа.

В «Первом Строй дисконте» вы купите все и сразу. И, что самое главное, - по оптовым ценам! Слоган магазина так и звучит: «Дешевле - только бесплатно!»

МАГАЗИН «КОНТИНЕНТ ДВЕРЕЙ»

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 30

🌎http://msm60.ru/kontinent-dverej

☎(8112)56-77-49, 8-911-888-79-79

Идеальная дверь - это не просто часто используемая часть вашего дома. Вдобавок к своей основной функции допуска в дом, входная дверь зачастую определяет и стиль вашего дома, а внутренние межкомнатные двери обеспечивают безопасность и уединение, вписываясь в общий стиль квартиры или дома. Найти модель на любой вкус можно в магазине «Континент дверей» на «Стройбазе на Алмазной».

Вас ждет большой выбор дверей в наличии и под заказ. В перечне брендов, представленных в магазине, - входные двери торговой марки Ferroni, Форпост, BRAVO, «Уральские двери», межкомнатные двери BRAVO, VellDoris. Также здесь вы можете приобрести окна и всю необходимую фурнитуру.

В настоящий момент вы можете получить скидку до 10% на покупки в «Континенте дверей» - достаточно показать купон на экране телефона.

Покупая двери и окна, вы можете не беспокоиться о поиске услуг установки: в «Континенте дверей» есть мастера, которые сделают все быстро и качественно (стоимость зависит от размеров проема). Сроки - минимальны!

МАГАЗИН «МОЙ ДОМ»

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон 7, секция 51-52

🌎https://msm60.ru/magazin-moj-dom

☎(8112) 702-714

Наверняка вы не раз слышали справедливое утверждение о том, что стиль интерьера проявляется в деталях. Да, именно детали способны вывести интерьер на более высокий уровень — или же испортить впечатление даже от самого дорогостоящего ремонта. Одна из таких значимых мелочей — плинтус. Если вы хотите, чтобы ваш выбор был идеальным, обращайтесь в магазин «Мой дом»: здесь вы найдете не только большой выбор плинтусов, но и опытных продавцов, которые помогут определиться с покупкой.

Крмое того, в «Моем доме» представлен широкий ассортимент ламината, уголков, порожков, панелей МДФ и ПВХ, сайдинга и комплектующих, метизов, декоративного камня, также есть водосточные системы, сухие строительные смеси и теплые полы. Все - в наличии и на заказ.

«Мой дом» - это гибкая система скидок и регулярные акции на самые разные товары, доставка по городу и области.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Теги: #скидки #ремонт #Стройбаза на Алмазной
Источник: Псковская Лента Новостей
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