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Недвижимость

Эксперты расскажут псковичам, как грамотно провести сделку с недвижимостью

01.03.2021 17:16|ПсковКомментариев: 0

Онлайн-встречу на тему «Какие бывают договоры или как грамотно заключить сделку с недвижимостью» проведет Ассоциация юристов Псковской области 2 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Встреча начнется в 15 :00 на площадке Zoom. В ходе видеолекции юрист расскажет заинтересованным псковичам о типах договоров; о том, на что обратить внимание при заключении сделок купли-продажи и аренды недвижимости; о том, какие виды сделок подлежат обязательному нотариальному удостоверению, а также ответит на поступившие вопросы.

Мероприятие проводится совместно с Псковским областным отделением Российского детского фонда. Трансляция видеолекции будет идти в группе фонда «ВКонтакте». 

Встречу проведет юрист, член совета псковского отделения ассоциации юристов России Лариса Васильева. Эксперт предлагает потенциальным участникам задать вопросы или предложить в качестве примера разобрать свой договор заранее по телефону: 8(953) 235-67-67.

Теги: #Ассоциация юристов #недвижимость и закон #онлайн-конференция
Источник: Псковская Лента Новостей
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