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Недвижимость

3,5 тысячи объектов строительства не зарегистрированы в Псковской области

01.03.2021 22:01|ПсковКомментариев: 0

Рабочее совещание по актуальным вопросам индивидуального жилищного строительства на территории региона провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В совещании приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, исполняющая обязанности председателя комитета по управлению госимуществом Наталья Серебренникова и руководитель регионального управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олеся Ребеко.

Участники совещания затронули вопрос регистрации уже построенных объектов недвижимости. Сергей Грахов отметил, что если граждане не производят постановку строений на учет, от этого страдает доходная часть бюджета муниципалитетов. По оценкам регионального управления Росреестра, на территории Псковской области не зарегистрировано более 3,5 тысяч объектов строительства.

Олеся Ребеко отметила, что по поручению правительства России с 1 января текущего года не взимается пошлина для регистрации ранее возникших прав на недвижимость, что позволит привлечь граждан к оформлению документов. Также у муниципальных властей с июля текущего года в рамках принятого законодательного акта появится возможность без участия собственника подавать документы для постановки строений на учет. В настоящее время прорабатываются вопросы организации межведомственного взаимодействия по данному направлению. Глава региона подчеркнул, что это очень удобный инструмент, который муниципалитеты должны будут максимально использовать в своей деятельности.

Один из актуальных вопросов, который рассмотрели участники совещания — подключение незарегистрированных домов к инженерным коммуникациям. Глава региона отметил, что ресурсоснабжающие организации должны сначала убедиться в том, что у владельца строения есть документы, подтверждающие собственность. Также Михаил Ведерников отметил, что необходимо провести сверку подключенных и зарегистрированных объектов. Это позволит выявить не только незарегистрированные жилые строения, но и производственные объекты.

В завершение рабочего совещания участники обсудили вопрос развития инфраструктуры для поддержки индивидуального жилищного строительства. Данный вопрос, по поручению Губернатора, будет активно прорабатываться с муниципалитетами.

Теги: #строительство #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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