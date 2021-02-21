Недвижимость

Отдам дом в надежные руки

Около семи лет существует в Пскове уникальное сообщество - клуб председателей советов многоквартирных домов. Он создавался как площадка, оказывающая помощь собственникам жилья в юридических и практических вопросах управления МКД. Псковичи быстро оценили возможности нового формата: количество людей, вовлеченных в работу клуба, постоянно росло: 20 человек, 50, 70 - в итоге пришлось искать новые площадки, которые могли бы вместить все количество желающих.

На данный момент клуб уже перерос свои первоначальные цели и стал Центром, который объединяет не только председателей многоквартирных домов, но и многих неравнодушных псковичей, общественников, представителей управляющих и ресурсоснабжающих компаний, законодательной и исполнительной власти. Куратор проекта, депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев рассказал о том, какие цели ставит перед собой Центр и каким острым вопросам ЖКХ будет посвящена ближайшая встреча с псковичами в рамках его работы.

- Валерий Анатольевич, чем было вызвано переформатирование проекта?

- Изначально мы работали в формате клуба председателей Советов многоквартирных домов г.Пскова, что периодически вызывало вопросы: под клубом чаще всего подразумевают встречи людей по интересам. На самом деле, конечно, нас объединил один общий интерес – вопросы управления многоквартирным домом, однако, как показало время, наши цели и задачи оказались шире.

Кроме того, в определенной степени переход на новый формат связан и с тем, что весной прошлого года мы, как и многие другие организации, столкнулись с определенными ограничениями. Мы перешли на какое-то время в дистанционный режим работы, проводили видеоконференции с председателями, делали рассылку по актуальной информации, касающейся изменений в законодательстве.

- Как отнеслись к новостям псковичи-участники клуба, а ныне Центра?

- Мы долго взвешивали все «за» и «против», искали вместе с председателями Советов псковских МКД форму, которая была бы всем удобна, и общим решением пришли к формату Центра. Сейчас пока прорабатываем все вопросы - юридические, финансовые. Речь идет о новом потенциале проекта.

Прежде на площадке клуба мы концентрировались на получении обратной связи от населения в части изменений в законодательстве и нормативных документах, зачастую довольно эмоциональной. Очень важно, чтобы эта энергия, мысли, новые предложения и начинания псковичей, возглавляющих советы МКД, находили реальное воплощение в определенных проектах и инициативах. В частности, в настоящее время мы прорабатываем вопросы работы с грантами. Это поможет рассмотреть многие предложения горожан.

- Уже есть какие-то конкретные перспективы?

- Да, например, летом в Центре очень активно обсуждалась экологическая тема – организация сбора батареек. Мы поняли, что просто выявить проблему недостаточно - необходимо финансирование для того, чтобы предпринять ряд определенных действий. В дальнейшем они позволят реализовать в Пскове пилотный проект, благодаря которому проблема будет решена.

Еще одна инициатива, которую мы планируем постепенно воплотить в жизнь, - это обучение председателей домов по специализированной программе, пройдя которую, человек будет понимать юридические аспекты взаимоотношений в сфере ЖКХ. Сейчас председателей зачастую просто назначают, не понимая его функций, полномочий, задач. Никому ничего не надо, но хочется, чтобы что-то делалось. Чаще всего его выбирают из числа активных пенсионеров. Но во многих случаях у этого человека нет объективного понимания реальной картины. Те вопросы, с которыми он сталкивается, приводят в конце концов к тому, что он допускает ошибки, не знает, как действовать, куда обращаться. У него могут просто опуститься руки от растерянности.

Наша задача - сформировать обученную команду юридически подкованных председателей, которые смогут отстаивать интересы жителей МКД. Методическую помощь будут оказывать специалисты Центра. По мере расширения задач будем подключать тех представителей исполнительной и законодательной власти, с которыми мы работаем и ведем диалог.

В дальнейшем также мы планируем создать сайт, где можно будет найти все документы и информацию. Однако это вопрос финансирования и грантовой поддержки. Пока объективные трудности у нас есть - режим офлайн в какой-то мере действует, ограничения еще есть, поэтому все происходит не так быстро, как хотелось бы.

Как у общественной организации - у нас нет никакого финансирования, но как НКО мы можем участвовать в программах, грантах. Такие конкретные шаги требуют изменения структуры. Сейчас мы переформатируем режим работы, и надеюсь, что в новом месте, в новом качестве мы будем полезны городу.

- Встречи председателей Советов МКД вернутся в офлайн?

- В связи с частичной отменой ограничений мы потихоньку возвращаемся к прежнему режиму работы. Собственник помещения, где мы проводили мероприятия, изменил назначение зала, поэтому мы сейчас занимаем другое помещение - это один из актовых залов в отремонтированной областной библиотеке. Всем членам Центра понравился этот формат: помещение новое, удобное, в центре города - пока работаем на этой площадке.

- Насколько вместительна новая площадка?

- Зал рассчитан на 80 мест. Пока собираем председателей малыми группами, соблюдая ограничения по 10-15 человек. Но я надеюсь, что когда мы вернемся к полноценным собраниям, как раньше, зал вместит всех желающих.

- Когда состоится ближайшая встреча на базе Центра и чему она будет посвящена?

- Очередное собрание мы планируем провести 16 марта. В повестке - два основных вопроса. Первый связан со счетчиками на электроэнергию, которые сейчас можно установить бесплатно, за счет ресурсоснабжающей организации. Второй вопрос, посвященный разговору о разных системах отопления, инициировали сами псковичи-председатели Советов домов. Будем разбирать нюансы с участием «Теплосетей».

Кроме того, разберемся в СанПиНах, которые меняют порядок требования к содержанию городских территорий - дворов, контейнерных площадок. С 1 марта ряд правил изменился. Мы пригласили специалистов, которые отслеживают и контролируют их соблюдение.

- Где можно найти информацию о Центре, анонсы встреч, полезные контакты и документы?

- Информацию о работе клуба председателей советов МКД можно получить по телефонам: 8-953-249-89-46 или 299-305. Также у нас есть страница во ВКонтакте.

Приглашаем к участию всех желающих - не только председателей, но и тех, кто заинтересован в юридической консультации по вопросам создания Совета дома и избрания его председателя. В современных условиях такая практика во многом упрощает управление многоквартирным домом, дает много преимуществ. Пользуясь площадкой Псковской Ленты Новостей, я хочу пригласить в наши ряды всех инициативных граждан, у которых в доме до сих пор отсутствует Совет: мы можем оказать помощь в организации общего собрания членов МКД, в выборе повестки.

Совет - это связующее звено между жильцами и управляющей компанией, без него в принципе многие вопросы невозможно решить. Жители до конца не знают всего потенциала, который они могут в принципе использовать при управлении своего дома. К сожалению, до сих пор приходится сталкиваться с потребительским отношением псковичей, которые считают, что управляющая компания сама все сделает. Но без контроля и взаимодействия должного качества не всегда можно добиться результата. Специалисты Центра подскажут, как наладить взаимодействие между жильцами и домоуправлением – как показывает практика, этот контакт – залог решения многих проблем, начиная уборкой подъездов заканчивая благоустройством дворовых территорий.

Беседовала Елена Никитина