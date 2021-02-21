Недвижимость

Три аварийных дома снесут в Гдове

Три одноэтажных дома, находящихся в аварийном состоянии, снесут в Гдове. Информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подлежащие сносу дома №№7, 9 и 1а расположены на улице Лазника. Подрядной организации предстоит разобрать наземную часть зданий и фундаменты, очистить территории от образовавшегося мусора и вывезти его, произвести отсыпку и планировку территории, освобожденной от застройки.

Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 12 марта. Работы планируется завершить до 30 апреля.

Начальная (максимальная) цена контракта - 479 729 рублей. Источник финансирования - бюджет Гдовского района.