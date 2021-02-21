Недвижимость

Суд обязал мужчину в Гдовском районе снести забор у реки

Мужчину обязали демонтировать забор в береговой полосе реки Гдовка в деревне Устье Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Незаконно возведенный деревянный забор ограничивал свободный доступ местных жителей к реке. Вместе с тем частью 2 статьи 6 Водного Кодекса Российской Федерации закреплено право каждого гражданина на свободный доступ к водным объектам, их бесплатное использование для личных и бытовых нужд.

По решению суда собственника земельного участка обязали в течении двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу снести незаконное строение.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в природоохранной межрайонной прокуратуре.