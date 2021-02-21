Недвижимость

Квартирам в спальных районах спрогнозировали подорожание

Квартиры в спальных районах стали более перспективны с точки зрения инвестиций в недвижимость, чем жилье в центре, считают участники рынка.

У инвесторов для покупки жилья стали более популярны спальные районы в крупных городах. Ожидается, что в ближайшие десять лет там заметнее, чем в центральных локациях, вырастут цены на «квадраты», сказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Инвестировать в такие объекты стало выгоднее, отметил он.

Особо ликвидные объекты в перспективных локациях на окраинах городов за год могут дорожать в 1,2-1,5 раза быстрее, чем недвижимость в центральных или переоцененных кварталах, пишет газета «Известия».

Алгоритм анализировал текущую рыночную цену объектов и влияющие на нее факторы, в том числе локацию, инфраструктуру, удаленность от центра. По этим параметрам выбраны «горячие» районы, где сделки совершаются быстро, а цены достигли или вскоре достигнут пика. Среди «холодных» система выбрала перспективные районы-реципиенты, объекты в которых будут дорожать из-за перераспределения спроса.