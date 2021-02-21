Сбербанк выдал первый в России ипотечный кредит онлайн на вторичном рынке

Сбербанк выдал первый в России ипотечный кредит на покупку готового жилья без визита покупателя и продавца в банк - полностью в дистанционном формате. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера, все документы участники сделки подписали усиленными квалифицированными электронными подписями.
Сделку удалось провести благодаря сервисам DomClick от Сбера: подготовке договора купли-продажи, «Электронной регистрации» и «Безопасным расчетам».
Сейчас сервис действует в пилотном режиме в Москве. До конца 2021 года приобрести жильё на вторичном рынке онлайн смогут клиенты банка на территории всей страны.