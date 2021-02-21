Недвижимость

Россиянам не советуют самостоятельно выбираться из застрявшего лифта

Лифты в российских жилых домах не могут внезапно упасть. Как заявил РИА Новости руководитель центральной аварийно-диспетчерской службы «Мослифта» Владимир Толстов, подъемники держатся на нескольких тросах, и вероятность того, что порвутся все, исключена.

«Лифт не падает, - констатировал эксперт. - Он держится на нескольких тросах. Как правило, их количество от 3 до 8 штук». Толстов также отсоветовал россиянам самостоятельно выбираться из застрявших подъемников - лифт может начать движение в любой момент. Особенно опасно пытаться освободиться из кабины, если она остановилась между этажами. Лучше вызвать диспетчера, и тогда электромеханик приедет в течение 30 минут, уточнил представитель «Мослифта».

Эксперт успокоил тех, кто волнуется насчет нехватки воздуха в лифте (существует миф, что воздух может закончиться, и человек задохнется, ожидая помощи). «Шахта —это, по сути, труба, — указал Толстов. — Там постоянно циркулирует воздух. А кабина лифта устроена так, что внизу и сверху есть специальные вентиляционные решетки». Подъемник все время пассивно вентилируется, заключил специалист.

Осенью 2020-го жительнице Пскова лифтом отрезало четыре пальца. По словам дочери женщины, ее мать выходила гулять с собакой, а когда вернулась, поводок, видимо, зажало дверями подъемника. Пострадавшая попыталась спасти животное и лишилась пальцев.