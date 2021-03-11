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Недвижимость

В правительстве обсудят продление программы льготной ипотеки в Псковской области

11.03.2021 14:23|ПсковКомментариев: 0

Правительство России рассмотрит предложение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о продлении программы льготной ипотеки в 24 регионах, включая Псковскую область. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 11 марта.

Напомним, Эльвира Набиуллина заявила, что льготную ипотеку как антикризисную меру могут продлить в 24 регионах страны с не восстановившимся спросом на жилье. В число этих регионов вошли Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Псковская, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Астраханская, Томская, Курганская области.

«На сегодняшний день вопрос сроков и условий продления льготной ипотеки находится на стадии обсуждения. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Центробанком и готовы совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ», - цитирует Марата Хуснуллина «Интерфакс».

Названные главой Центробанка регионы на площадке правительства не рассматривались, добавил вице-премьер.

Теги: #недвижимость #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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