Недвижимость

В правительстве обсудят продление программы льготной ипотеки в Псковской области

Правительство России рассмотрит предложение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о продлении программы льготной ипотеки в 24 регионах, включая Псковскую область. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 11 марта.

Напомним, Эльвира Набиуллина заявила, что льготную ипотеку как антикризисную меру могут продлить в 24 регионах страны с не восстановившимся спросом на жилье. В число этих регионов вошли Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Псковская, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Астраханская, Томская, Курганская области.

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«На сегодняшний день вопрос сроков и условий продления льготной ипотеки находится на стадии обсуждения. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Центробанком и готовы совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ», - цитирует Марата Хуснуллина «Интерфакс».

Названные главой Центробанка регионы на площадке правительства не рассматривались, добавил вице-премьер.