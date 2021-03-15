Недвижимость

Псковская область вошла в список регионов с самыми низкими ценами на жилье

Самые низкие цены на квартиры на вторичном рынке жилья зафиксированы в десяти регионах страны, расположенных в разных федеральных округах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Минимальный прайс - в Республике Ингушетия, где средняя стоимость готовых квартир начинается от 1 млн рублей.

В расчете рассматривается квартира площадью 45 квадратных метров и приводится средняя стоимость квадратного метра на основе данных о размещенных объявлениях на DomClick.ru за 2020 год.

На втором месте - Владимирская и Курганская области. Здесь средняя цена на вторичку начинается от 1,7 млн рублей. В Челябинской, Брянской, Саратовской, Псковской областях, а также в Республике Марий Эл и Республике Калмыкии жилье можно приобрести по минимальной цене - 1,8 млн рублей.

Самые дешевые квартиры на первичном рынке жилья - в Брянской области, Чувашской Республике, Ставропольском крае, Смоленской области, Республике Адыгее, Саратовской области, Псковской области, Ивановской области и Оренбургской области.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке жилья по регионам России

Минимальная средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Регион Стоимость квартиры, руб. Кабардино-Балкарская Республика 1 875 015 Саратовская область 1 862 505 Псковская область 1 840 905 Брянская область 1 812 105 Челябинская область 1 806 300 Республика Марий Эл 1 774 080 Республика Калмыкия 1 768 320 Курганская область 1 757 250 Владимирская область 1 704 555 Республика Ингушетия 1 038 465

Средняя стоимость квартиры на первичном рынке жилья по регионам России