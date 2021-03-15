Псковская область вошла в список регионов с самыми низкими ценами на жилье

Самые низкие цены на квартиры на вторичном рынке жилья зафиксированы в десяти регионах страны, расположенных в разных федеральных округах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Минимальный прайс - в Республике Ингушетия, где средняя стоимость готовых квартир начинается от 1 млн рублей.
В расчете рассматривается квартира площадью 45 квадратных метров и приводится средняя стоимость квадратного метра на основе данных о размещенных объявлениях на DomClick.ru за 2020 год.
На втором месте - Владимирская и Курганская области. Здесь средняя цена на вторичку начинается от 1,7 млн рублей. В Челябинской, Брянской, Саратовской, Псковской областях, а также в Республике Марий Эл и Республике Калмыкии жилье можно приобрести по минимальной цене - 1,8 млн рублей.
Самые дешевые квартиры на первичном рынке жилья - в Брянской области, Чувашской Республике, Ставропольском крае, Смоленской области, Республике Адыгее, Саратовской области, Псковской области, Ивановской области и Оренбургской области.
Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке жилья по регионам России
|
Минимальная средняя стоимость квартиры на вторичном рынке
|
Регион
|
Стоимость
квартиры, руб.
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
1 875 015
|
Саратовская область
|
1 862 505
|
Псковская область
|
1 840 905
|
Брянская область
|
1 812 105
|
Челябинская область
|
1 806 300
|
Республика Марий Эл
|
1 774 080
|
Республика Калмыкия
|
1 768 320
|
Курганская область
|
1 757 250
|
Владимирская область
|
1 704 555
|
Республика Ингушетия
|
1 038 465
Средняя стоимость квартиры на первичном рынке жилья по регионам России
|
Минимальная средняя стоимость квартиры на первичном рынке
|
Регион
|
Стоимость
квартиры, руб.
|
Брянская область
|
2 110 545
|
Чувашская Республика
|
2 101 095
|
Ставропольский край
|
2 049 705
|
Смоленская область
|
2 047 995
|
Республика Адыгея
|
2 047 095
|
Саратовская область
|
1 963 125
|
Псковская область
|
1 854 855
|
Ивановская область
|
1 774 170
|
Оренбургская область
|
1 747 665
|
Курганская область
|
1 731 690