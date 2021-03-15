В России хотят легализовать возведенные до 1998 года жилые самострои

Росреестр разработал законопроект, направленный на легализацию и оформление жилых самостроев, построенных до 1998 года, сообщил замглавы ведомства Алексей Бутовецкий.
Он уточнил, что в основном это жилье, построенное хозспособом в колхозах и совхозах, распределенное при фабриках и заводах, а также построенное гражданами самостоятельно.
По словам Бутовецкого, действующее законодательство регулирует возможность сноса таких домов только в судебном порядке, при этом по зданиям, построенным до 1998 года, вышли сроки исковой давности, поэтому снести эти объекты невозможно. «Остается только их легализовать», - пояснил замглавы Росреестра.
Он добавил, что в настоящее время соответствующий законопроект находится в стадии согласования с федеральными органами исполнительной власти. «К концу этого года законопроект должен оказаться в Госдуме на рассмотрении в первом чтении», - заключил Бутовецкий.