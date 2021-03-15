Сбер отметил рост интереса на ипотеку на индивидуальные дома

Рост интереса на ипотеку на индивидуальные дома зафиксировал СберБанк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Фото: Константин Кокошкин
СберБанк выдал около 1 млрд рублей ипотеки на строительство индивидуальных домов в январе-феврале — как в рамках собственных программ, так и программ с господдержкой. Объем выданных кредитов более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода за прошлый год — 413 млн рублей на ИЖС с учетом господдержки в январе-феврале прошлого года.
СберБанк предоставляет ипотеку на строительство индивидуального жилого дома по ставке от 8,8% годовых. Если же дом предназначен для постоянного проживания и зарегистрирован в Росреестре как вторичная недвижимость, то он подходит под программу кредитования «Готовое жилье» — ставка составит от 7,3% годовых. Также СберБанк предлагает кредит под 8% в рамках программы «Загородная недвижимость» на приобретение садового дома или дачи. По программе с госсубсидированием «Дальневосточная ипотека» кредит на собственный дом доступен по ставке от 1% годовых.
Ранее СберБанк реализовал первую сделку в сегменте ИЖС, предоставив комплексное решение по кредитованию, предусматривающее проектное финансирование девелопера и льготные условия ипотеки для покупателей жилья. Покупатели смогут приобрести жилье в ипотеку по сниженной ставке — от 6,2% годовых.
Оформить ипотеку на строительство или покупку готового дома можно онлайн на сайте.