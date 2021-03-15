Недвижимость

Псковичи в два раза чаще стали рефинансировать ипотеку в Сбербанке

Объем рефинансирования ипотеки Сбербанка в Пскове в 2020 году вырос в два раза по сравнению с показателями 2019 года и составил 42 млн рублей. В прошлом году псковичи в два раза чаще обращались в Сбербанк за рефинансированием ипотечных кредитов, ранее оформленных в других банках. Средний чек займов в Пскове составил 1,3 млн рублей. Такие данные на встрече с журналистами 23 марта привела управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых на сумму до 27,5 млн рублей. В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 млн рублей, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели», - отметила Анна Тарасенко.

Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков с 9,5 млн до 30 млн рублей.

При рефинансировании банк одобряет кредит и вносит средства на счет клиента в другом кредитном учреждении, чтобы он мог погасить предыдущие займы. Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Все, что нужно – это подать заявку на DomClick.ru и один раз приехать в банк для подписания документов.

Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно на сайте ДомКлик.