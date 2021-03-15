Недвижимость

85% ипотечных сделок в Псковской области регистрируют в электронном виде

За 2020 год Псковское отделение Сбербанка выдало более 3 тысяч ипотечных кредитов на сумму 4,4 млн рублей, и 85% клиентов регистрировали сделки в Росреестре в электронном виде. Таким образом, объемы выданных ипотечных кредитов в Пскове выросли по сравнению с 2019 годом на 63%, а доля электронных сделок возросла почти в 3 раза (с 30% до 85%).

Сегодня покупатели все чаще обращаются к онлайн-сервисам для получения кредита, а флагманом этого направления можно смело назвать платформу ДомКлик, выразила уверенность на встрече с журналистами 23 марта управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Онлайн-сервисы пользуются высоким спросом благодаря значительной экономии времени: сегодня электронные сделки на оформление недвижимости, регистрируются в течение одного часа», — прокомментировала управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Ранее совместно с Росреестром Сбербанк внедрил в своих офисах, выдающих ипотеку, процедуру регистрации сделок. Сотрудник банка формирует и направляет в электронном виде на регистрацию прав в Росреестре полный пакет документов при подписании кредитного договора. Таким образом, после оформления сделки подтверждение регистрации поступает в электронном виде всем участникам сделки.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Ипотека».