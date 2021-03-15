Анатолий Копосов призвал усилить контроль за выдачей разрешений псковским застройщикам

Усилить контроль за выдачей разрешений при строительстве многоквартирных домов в Псковской области призвал депутат областного Собрания Анатолий Копосов (КПРФ) сегодня, 25 марта, на очередной сессии регионального парламента во время обсуждения проекта «Чистая вода», передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.
В частности, он обратил внимание на то, что выявляются нарушения при строительстве инфраструктуры по обеспечению жильцов горячей водой.
«Человек, получая квартиру, надеется, что там все в порядке. А потом ему приходится вкладывать деньги, чтобы решать возникшие проблемы», - добавил Анатолий Копосов.