Недвижимость

Анатолий Копосов призвал усилить контроль за выдачей разрешений псковским застройщикам

Усилить контроль за выдачей разрешений при строительстве многоквартирных домов в Псковской области призвал депутат областного Собрания Анатолий Копосов (КПРФ) сегодня, 25 марта, на очередной сессии регионального парламента во время обсуждения проекта «Чистая вода», передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

В частности, он обратил внимание на то, что выявляются нарушения при строительстве инфраструктуры по обеспечению жильцов горячей водой.

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«У нас практически отсутствует контроль со стороны лиц, дающих разрешение на строительство домов. Я не верю, что у нас проектировщики не профессионалы и не знают требований по обеспечению горячей водой. Прошу администрацию области рассмотреть этот вопрос и усилить контроль за выдачей разрешений при сдаче многоквартирных жилых домов», - высказался он.

«Человек, получая квартиру, надеется, что там все в порядке. А потом ему приходится вкладывать деньги, чтобы решать возникшие проблемы», - добавил Анатолий Копосов.