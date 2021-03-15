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Суд обязал жителя Красногородского района снести дом

25.03.2021 14:54|ПсковКомментариев: 0

Пыталовский районный суд рассмотрел иск межрайонной прокуратуры к жителю Красногородского района по освобождению полосы реки Синей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что мужчина возвел дом и хозяйственные постройки на участке вдоль берега реки Синей, взятого в аренду. При строительстве арендатор участка нарушил требования Водного кодекса РФ, который запрещает строительство в границах береговой полосы водного объекта. Постройки на берегу нарушают права граждан на свободный доступ к реке.

Суд обязал собственника освободить береговую полосу и снести строения.

Теги: #строительство #суд #закон
Источник: Псковская Лента Новостей
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