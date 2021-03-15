Недвижимость

В Росреестре рассказали, как законно увеличить площадь дома

Пожалуй, у каждого владельца жилого дома рано или поздно возникает желание или необходимость увеличить его площадь: расширить, перестроить, надстроить дополнительный этаж, одним словом провести его реконструкцию.

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации (далее по тексту - ГрК РФ) реконструкция объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов) - это изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

18 ноября 2020 года в третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон, продлевающий упрощенный порядок оформления недвижимости, в том числе и после проведения реконструкции, известный в обществе как «дачная амнистия», на пять лет — до 1 марта 2026 года.

«Есть в принятом законопроекте и нововведения, благодаря которым действие "дачной амнистии" расширено. Положения об упрощенном порядке оформления жилых домов теперь будут распространяться и на владельцев домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта», – пояснила эксперт кадастровой палаты Людмила Соколова.

Особо отмечается, что индивидуальный жилой дом должен соответствовать параметрам, определенным градостроительным кодексом РФ (в частности, количество надземных этажей - не более трех, высота - не более 20 метров). Это сделано с целью исключения случаев строительства объектов, не соответствующих установленным требованиям, пояснили в Госдуме.

Также при планировании реконструкции жилых домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства необходимо учитывать ограничения, установленные законодательством для земельного участка (например, в связи с нахождением такого участка в границах зоны с особыми условиями использования территорий).

Теперь для целей выполнения кадастровых работ — подготовки технического плана объекта индивидуального жилищного строительства, осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав до 1 марта 2026 года не требуется обязательное наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Таким образом, застройщик (правообладатель соответствующего объекта капитального строительства) вправе самостоятельно выбирать, в каком порядке оформлять жилой дом после реконструкции: в упрощенном порядке в соответствии с частью 12 статьи 70 федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — закон №218-ФЗ) или в уведомительном порядке в соответствии со статьей 51.1 и частями 16 - 21 статьи 55 ГрК РФ, статьей 16 закона №340-ФЗ.

Источник: филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области