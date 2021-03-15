Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Сделано в Моглино
Где заказать дом мечты?
ПСБ подписал соглашение с губернатором
новые услуги для предпринимателей
Хозяйки Железной дороги
Знак качества фабрики обуви Nordman
ЖКХ : вопросы и ответы
Международная акция 29 апреля
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Недвижимость 15.03.2021 14:520 Более 800 кредитов выдал псковичам Сбербанк в рамках программы льготной ипотеки 26.03.2021 18:300 В Росреестре рассказали, как законно увеличить площадь дома 26.03.2021 13:031 Помещения ОКН на улице Карла Маркса впервые выставят на торги в Пскове 25.03.2021 14:540 Суд обязал жителя Красногородского района снести дом 25.03.2021 13:212 Анатолий Копосов призвал усилить контроль за выдачей разрешений псковским застройщикам 25.03.2021 12:000 В СберБанке назвали средний размер первоначального взноса по ипотеке
 
 
 
Самое популярное 21.03.2021 09:591 Обмелевшее Псковское озеро напоминает Марс. ФОТО 24.03.2021 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 24.03.2021 12:457 Заслуженный артист России Александр Либ попал в ДТП по пути к губернатору 21.03.2021 19:392 Причиной массового приезда полиции, МЧС и скорых в Пскове стала петарда 22.03.2021 17:076 Автобусный маршрут №11 не резиновый. Или нет?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

В Росреестре рассказали, как законно увеличить площадь дома

26.03.2021 18:30|ПсковКомментариев: 0

Пожалуй, у каждого владельца жилого дома рано или поздно возникает желание или необходимость увеличить его площадь: расширить, перестроить, надстроить дополнительный этаж, одним словом провести его реконструкцию.

 

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации (далее по тексту - ГрК РФ) реконструкция объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов) - это изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

18 ноября 2020 года в третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон, продлевающий упрощенный порядок оформления недвижимости, в том числе и после проведения реконструкции, известный в обществе как «дачная амнистия», на пять лет — до 1 марта 2026 года.

«Есть в принятом законопроекте и нововведения, благодаря которым действие "дачной амнистии" расширено. Положения об упрощенном порядке оформления жилых домов теперь будут распространяться и на владельцев домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта», – пояснила эксперт кадастровой палаты Людмила Соколова.

Особо отмечается, что индивидуальный жилой дом должен соответствовать параметрам, определенным градостроительным кодексом РФ (в частности, количество надземных этажей - не более трех, высота - не более 20 метров). Это сделано с целью исключения случаев строительства объектов, не соответствующих установленным требованиям, пояснили в Госдуме.

Также при планировании реконструкции жилых домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства необходимо учитывать ограничения, установленные законодательством для земельного участка (например, в связи с нахождением такого участка в границах зоны с особыми условиями использования территорий).

Теперь для целей выполнения кадастровых работ — подготовки технического плана объекта индивидуального жилищного строительства, осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав до 1 марта 2026 года не требуется обязательное наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Таким образом, застройщик (правообладатель соответствующего объекта капитального строительства) вправе самостоятельно выбирать, в каком порядке оформлять жилой дом после реконструкции: в упрощенном порядке в соответствии с частью 12 статьи 70 федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — закон №218-ФЗ) или в уведомительном порядке в соответствии со статьей 51.1 и частями 16 - 21 статьи 55 ГрК РФ, статьей 16 закона №340-ФЗ.

Источник: филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области

Теги: #Росреестр #строительство #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Задержан очередной губернатор-взяточник. Верите ли вы, что в России можно победить коррупцию?
В опросе приняло участие 413 человек
26.03.2021, 18:300 В Росреестре рассказали, как законно увеличить площадь дома 26.03.2021, 18:120 Армен Мнацаканян вспомнил о работе в областном управлении соцзащиты 26.03.2021, 17:550 Продолжается уборка центральной части Пскова после зимы 26.03.2021, 17:460 Комитет по охране памятников даст оценку земляным работам, ведущимся в Острове
26.03.2021, 17:360 Алексей Севастьянов о политике и псковском футболе 26.03.2021, 17:220 Псковские школьники отправятся в Москву на олимпиаду по краеведению 26.03.2021, 17:071 Работа в Пушкинском заповеднике стала для меня хорошей школой жизни — Армен Мнацаканян 26.03.2021, 16:570 Лучшую собаку по поиску наркотиков определили в псковском УФСИН
26.03.2021, 16:370 Путин предложил расширить туристический кешбэк для школьников и студентов 26.03.2021, 16:250 Началась подготовка к ремонту дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры 26.03.2021, 16:150 МВД предложило изменить российский паспорт 26.03.2021, 16:000 Море земляники, «поездки на картошку» и раскопки: Армен Мнацаканян вспомнил о своей юности
26.03.2021, 15:470 Великолучанку арестовали за уклонение от отбывания обязательных работ 26.03.2021, 15:380 32 человека погибли при столкновении двух поездов в Египте 26.03.2021, 15:350 Сделано в Моглино: почему псковский БОПЭТ может стать уникальным в России 26.03.2021, 15:310 Александр Братчиков примет участие в праймериз «Единой России» по выборам в областное Собрание
26.03.2021, 15:051 Депутаты согласовали кандидатуры замов главы администрации Великих Лук 26.03.2021, 15:000 Четыре двора благоустроят в Пскове до 15 июля 26.03.2021, 14:530 Виртуальную выставку пушкинских иллюстраций подготовили в «Михайловском» 26.03.2021, 14:453 Армен Мнацаканян рассказал о своем новом статусе
26.03.2021, 14:391 Молодой пскович украл продукты из магазина на улице Рокоссовского 26.03.2021, 14:340 По-хорошему 26.03.2021, 14:318 Кремль не намерен реагировать на обращение жены Навального 26.03.2021, 14:160 Почетного гражданина Великих Лук наградили орденом Александра Невского
26.03.2021, 14:060 «С другой стороны» с Арменом Мнацаканяном. ВИДЕО 26.03.2021, 14:051 Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля 26.03.2021, 13:580 Операции без надрезов и проколов на теле пациента будут делать псковские врачи 26.03.2021, 13:511 Псковичи задали полиции вопросы о шумных соседях
26.03.2021, 13:340 В Пскове художница создаст картины на воде под живую музыку 26.03.2021, 13:220 Жительница Невеля воткнула нож в ударившего ее сожителя 26.03.2021, 13:200 Контрольное управление администрации проверит псковские бани 26.03.2021, 13:160 Пскович получил условный срок за экстремистские материалы в соцсетях
26.03.2021, 13:112 Александр Братчиков: Единственный вариант спасения бань Пскова — их передача в концессию 26.03.2021, 13:080 Начинается видеотрансляция программы «С другой стороны» с Арменом Мнацаканяном 26.03.2021, 13:070 Ассоциацию учителей естественных наук создадут после форума в Пскове 26.03.2021, 13:031 Помещения ОКН на улице Карла Маркса впервые выставят на торги в Пскове
26.03.2021, 12:430 Михаил Ведерников возложил цветы к бюсту Исаака Кикоина в Пскове 26.03.2021, 12:270 В Пскове водитель «Рено» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту». ФОТО 26.03.2021, 12:180 Избран председатель комитета по земельным ресурсам и градостроительству Псковской гордумы 26.03.2021, 12:170 Пскович занял второе место в конкурсе на лучшего монтажника СЗФО
26.03.2021, 12:140 Голосование по территориям для благоустройства стартует в Псковской области 26 апреля 26.03.2021, 12:074 Октябрьский проспект Пскова закроют для транспорта на месяц 26.03.2021, 12:042 Около 150 деревьев пойдут под снос при реконструкции улицы Кузбасской Дивизии 26.03.2021, 12:010 Житель Новосокольников решил испытать чужой внедорожник и стал фигурантом уголовного дела
26.03.2021, 11:510 Утвержден План благоустройства и озеленения Пскова на 2021 год 26.03.2021, 11:400 Армен Мнацаканян станет гостем программы «С другой стороны» на радио «Эхо Москвы» в Пскове 26.03.2021, 11:270 Водитель затонувшего в Великой снегохода получил общее обморожение 26.03.2021, 11:231 Еще четыре человека умерли в Псковской области от COVID-19
26.03.2021, 11:210 В Пскове внесли изменения в положение о финансировании питания школьников 26.03.2021, 11:152 В Палкино женщина до смерти избила знакомого 26.03.2021, 11:140 «Хайпожоры»: Об обитателях псковского канала Telegram и локнянском тиране 26.03.2021, 11:050 Депутаты гордумы утвердили изменения в бюджет Пскова
26.03.2021, 10:440 Трагически погиб сооснователь «Звуков Му» Александр Липницкий 26.03.2021, 10:390 Эффект от искусственного интеллекта в Сбербанке оценивают в 80-85 млрд рублей 26.03.2021, 10:350 Себежские поисковики провели экскурсию для курсантов пограничных вузов 26.03.2021, 10:230 Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам
26.03.2021, 10:177 Названа предполагаемая причина возгорания в Псковской горбольнице 26.03.2021, 10:130 Псковичка расплатилась в магазине поддельной 1000-рублевой купюрой 26.03.2021, 09:571 Фиктивная прописка обернулась для жителя Гдовского района уголовным делом 26.03.2021, 09:482 Два человека пострадали при пожаре в Псковской горбольнице
26.03.2021, 09:250 Доставку «Почтой России» теперь может оплатить получатель посылки 26.03.2021, 09:220 Неэксплуатируемое строение сгорело в Великолукском районе 26.03.2021, 09:140 Псковский мемориал вошел в новый мультимедийный проект Минобороны 26.03.2021, 09:060 Трактор и сено сгорели в Дновском районе
26.03.2021, 09:000 Экспериментальный образец аппарата жидкостной вентиляции легких создали в России 26.03.2021, 08:490 Минобрнауки: Приемная кампания в вузах начнется не позднее 20 июня 26.03.2021, 08:340 Роспотребнадзор назвал принципы работы вакцины «ЭпиВакКорона» 26.03.2021, 08:190 Глава Еврокомиссии заявила о начале третьей волны COVID-19 в ЕС
26.03.2021, 08:100 200 тысяч литров на гектар: синоптики рассказали о таянии снега в Пскове 26.03.2021, 08:001 Диетолог рассказала, кому нужно отказаться от колбасы 26.03.2021, 07:420 В «Михайловском» завершают зимний туристический сезон 26.03.2021, 07:270 Почти четверть россиян в год пандемии сменили профессию
26.03.2021, 07:130 За сутки коронавирус в Псковской области выявили у 69 человек 26.03.2021, 07:020 Эксперты оценили модернизацию горячего водоснабжения в России в 2 трлн рублей 25.03.2021, 23:432 В Псковском районе мужчина провалился под лед на реке Великой 25.03.2021, 22:570 Владимир Путин пообещал расширить географию поездок после появления антител
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.