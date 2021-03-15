Недвижимость

Помещения ОКН на улице Карла Маркса впервые выставят на торги в Пскове

Псковская городская Дума утвердила условия приватизации муниципального имущества во втором квартале 2021 года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы.

Во втором квартале текущего года планируется приватизировать 11 объектов нежилого фонда, в том числе 6 продать на аукционе в электронной форме (5 из них были включены в прогнозный план приватизации муниципального имущества города на 2020 год, неоднократно выставлялись на продажу, но не были проданы в связи с отсутствием спроса).

Пять объектов, планируемых к продаже, являются частями объектов культурного наследия, один из которых (Дом Софьи Перовской, Советская, 42) также ранее выставлялся на продажу на торгах (13 раз) и четыре (помещения на улице Карла Маркса, 4) ни разу не выставлялись.

Минимальный размер поступлений денежных средств в бюджет города Пскова в случае продажи указанных объектов составит около 9,5 млн рублей.