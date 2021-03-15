Недвижимость

Дача: открываем сезон со «Стройбазой на Алмазной»

Весеннее время – самое горячее для любого садовода и дачника. Подготовка посадочного материала, забота о поливе, подкормке. Потребуется внимание и дому: осмотреть подвал, чердак, оценить состояние перезимовавшей кровли и стропил.

Голова кругом? Составляйте список всего необходимого - и отправляйтесь на «Стройбазу на Алмазной». Тем более что здесь открылся новый магазин, где вы найдете все для дачи. А еще, как обычно, здесь - масса скидок для тех, кто не экономит на качестве!

«ДОМ. САД. ОГОРОД»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 28

8-911-371-77-09

«Дом. Сад. Огород» - это новый магазин, открывшийся на «Стройбазе на Алмазной» в преддверии начала дачного сезона. Грунты, семена, удобрения, товары для дома - все это и многое другое вы найдете здесь, причем по доступным ценам.

В связи с открытием покупателей ждут скидки, о которых расскажут опытные продавцы-консультанты, которые ориентируются в широком ассортименте магазина.

«АКВАФОР»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №13, секция 85

http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

Ученые доказали: вода необходима для здоровья сердца. Люди, выпивавшие 6 стаканов воды в день, имели более здоровое сердце, чем люди, выпивавшие по 2 стакана. Конечно, вода должна быть чистой. В этом вам помогут фильтры «Аквафор» - установите любую модель, и у вас дома всегда будет достаточное количество полезной правильной воды.

В магазине фильтров для воды «Аквафор» на «Стройбазе на Алмазной» представлен большой спектр разнообразных систем очистки воды для квартир, коттеджей и офисов. Каждый фильтр АКВАФОР сделан из безопасных материалов, глубоко очищает питьевую воду и снижает потребление одноразовых пластиковых бутылок.

Только сейчас при покупке системы «Морион» в магазине «Аквафор» доставка и установка осуществляется бесплатно. «Морион» решит все вопросы бытовой водоочистки и полностью заменит бутилированную воду премиум-класса. Качество входящей воды не имеет значения, фильтр удалит из воды любые примеси, включая токсичные вещества, бактерии и вирусы. «Аквафор»: Позаботьтесь о воде, и вода позаботится о ваших близких!

МАГАЗИН «ИНСТАЛ»

http://msm60.ru/magazin-salon-instal

Павильон №15: отопление, канализация (8112)79-36-99, 79-37-70).

Павильон №3, секция 31: водоснабжение, вентиляция (8112)79-30-10).

Как сделать автоматическую систему водоснабжения? Как правильно обогреть помещение при минимуме затрат и при максимуме эффективности? Как правильно подобрать эффективное климатическое оборудование для своего дома? Ответы на эти и другие вопросы вам дадут консультанты магазина «Инстал». Именно здесь вы найдете все для отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции.

В магазине «Инстал» на 10% снижены цены на все водонагреватели и насосное оборудование. Кроме того, сейчас вы можете приобрести соль от 3 мешков по 490 рублей/штука.

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До 31 марта в Kerama Marazzi действует скидка 20% на декоративные элементы.

«Стройбаза на Алмазной», павильон №2, секция 24-25

(8112)70-06-49

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В магазине «Мозаика», покупая ламинат, добавьте к нему керамическую плитку и получите выгоду до 10000 рублей. Подробности - у менеджеров магазина.

«Стройбаза на Алмазной», павильон № 16

https://msm60.ru/salon-keramicheskoj-plitki-mozaika

(8112)70-08-99

Покупая люстру в «Северном сиянии», вторую приобретайте со скидкой 40%!

«Стройбаза на Алмазной», павильон № 34, секция 105, 113-115

http://msm60.ru/severnoe-siyanie

(8112) 60-46-34

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!