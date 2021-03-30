Недвижимость

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владиславом Абрамовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

Ведущий Алексей Овчинников обсудит вместе с приглашенным экспертом, как отреагировали строительная отрасль и рынок недвижимости на пандемию, на переход на эскроу-счета и на серьезный рост цен по всем фронтам - насколько серьезно пришлось корректировать в связи с этим сроки сдачи объектов и пересматривать логистические цепочки.

Отдельное внимание будет уделено программе льготной ипотеки. Что это – драйвер развития для отрасли в сложный для нее момент или ящик Пандоры, который может привести к пузырю на рынке недвижимости. Еще одна тема для разговора – стоимость квадратных метров в Пскове. Покупатели считают, что цена на недвижимость в областном центре завышена. Насколько она близка к себестоимости и как сегодня коррелируется на рынке спрос и предложение?

Подробнее об этом и многом другом — в течение ближайшего часа. Радиослушатели могут задать свой вопрос Владиславу Абрамову по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена