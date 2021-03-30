Недвижимость

«Эхономика» с гендиректором АО «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 30 марта. Гость студии - генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

Ведущий Алексей Овчинников обсудил вместе с приглашенным экспертом, как отреагировали строительная отрасль и рынок недвижимости на пандемию, на переход на эскроу-счета и на серьезный рост цен по всем фронтам - насколько серьезно пришлось корректировать в связи с этим сроки сдачи объектов и пересматривать логистические цепочки.

Отдельное внимание было уделено программе льготной ипотеки и стоимости жилья в Пскове.