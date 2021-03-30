Недвижимость

Великолучанин погасил долг в 680 тысяч рублей, чтобы продать квартиру

Житель города Великие Луки смог продать квартиру только после того, как погасил все свои долги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

С местного жителя взыскивали задолженность за неуплату налоговых и кредитных платежей, а также долгов перед физическим и юридическим лицом. Общий размер задолженности составил более 680 тысяч рублей.

Должнику на праве собственности принадлежали две квартиры, земельный участок и автотранспорт. В отношении всего имущества вынесли постановление о запрете на осуществление регистрационных действий. Спустя некоторое время мужчина обратился в отделение судебных приставов с просьбой о снятии ограничения, чтобы он смог продать одну из квартир. Чтобы не сорвать сделку по продаже имущества, должник оплатил задолженность в полном объеме.