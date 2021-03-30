Цены на жилье вырастут на 15-20% - Владислав Абрамов

Цены на жилье вырастут на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Такое мнение 30 марта высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов. Год назад он давал прогноз о росте цен на два-три процента, но эти предложения были ошибочными.
В денежном выражении прибавка составит 7-8 тысяч рублей за квадратный метр. «Цены уже выросли, раньше по 40 тысяч за квадратный метр продавали, наши конкуренты продают по 48 тысяч рублей - на 20% выше, чем мы», - сказал руководитель «Псковжилстроя». Он отметил, что предложения застройщиков при этом отличаются по локации и качеству.