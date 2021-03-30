Недвижимость

Цены на жилье вырастут на 15-20% - Владислав Абрамов

Цены на жилье вырастут на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Такое мнение 30 марта высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов. Год назад он давал прогноз о росте цен на два-три процента, но эти предложения были ошибочными.

«На сегодняшний день себестоимость строительства выросла на 10 процентов - это и материал, и руки. Кроме этого, выросли условия по проектированию. Новые СП дополнительные вышли, они ведут к удорожанию строительного квадратного метра жилья. Третий фактор - банки, эскроу-счета - еще плюс пять процентов. Цены выросли и вырастут от старых цен прошлогодних на 15-20%», - сказал Владислав Абрамов.

В денежном выражении прибавка составит 7-8 тысяч рублей за квадратный метр. «Цены уже выросли, раньше по 40 тысяч за квадратный метр продавали, наши конкуренты продают по 48 тысяч рублей - на 20% выше, чем мы», - сказал руководитель «Псковжилстроя». Он отметил, что предложения застройщиков при этом отличаются по локации и качеству.