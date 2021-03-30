Недвижимость

Владислав Абрамов: Жилье в панельных домах больше 40 тысяч рублей за метр - это грабеж

Жилье в панельных домах не должно стоить больше 40 тысяч рублей за квадратный метр, иначе это грабеж. Такое мнение 30 марта высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

Отвечая на вопрос об экономически оправданной цене на жилье в Пскове, Владислав Абрамов сказал, что для монолитного жилья это 45 тысяч рублей за квадратный метр. «Это оправданная цена, которая дает возможность построить качественный дом с небольшой прибылью», - пояснил он.

Экономически оправданная цена для кирпичного жилья - 52 - 55 тысяч рублей за квадратный метр. «Панельные, слава богу, не строим, но я думаю, больше 40 тысяч за метр они не должны стоить, иначе это грабеж - мое мнение», - сказал Владислав Абрамов.

По словам руководителя «Псковжилстроя», нельзя сказать, что панельные дома морально устарели. Это индустриальное производство - быстро возводимое жилье из готовых конструкций. «Не могу сказать, что это морально устарело. Абсолютно не устарело, просто некоторые технические моменты надо довести до ума, плюс человеческий фактор», - сказал Владислав Абрамов. Он привел пример компании «ДСК-1» в Москве, которая 10-15 лет назад строила «шикарные дома» без продуваний и теплопотерь. Однако в Пскове панельные дома такого образца не строят, по словам гостя эфира.