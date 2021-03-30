Недвижимость

Какие квартиры выгоднее всего продавать застройщикам, рассказал эксперт

«Псковжилстрой» готов предложить покупателям 4-, 5-, 6-комнатные и двухуровневые квартиры. Об этом 30 марта в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове сообщил генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

Отвечая на вопрос радиослушателя, он рассказал, что «однушки» продаются лучше, потому что на них существует более высокий спрос. Как правило, их покупают для одиноких родителей или молодые покупатели в 25-30 лет. «Это хорошо. Хотя бы какое-то свое жилье, трамплин нужно иметь. Дальше они выходят замуж или женятся, рожают детей. У них есть возможность сделать прыжок в другую квартиру, улучшить жилищные условия», - сказал генеральный директор АО «Псковжилстрой».

По его словам, при большем спросе застройщики строили бы больше 2-3 комнатных квартир. Они выгоднее с экономической точки зрения и по себестоимости получаются дешевле.

«У нас есть дома, где мы проектируем и 4-, и 5-, и 6-комнатные квартиры», - рассказал Владислав Абрамов. Расположение можно посмотреть на сайте организации. «Мы знаем, что покупатель у нас будет, я в этом уверен. Вы можете у нас спросить буквально через полгода, продали ли мы такие квартиры», - добавил он.

Гость эфира также сообщил о строительстве элитного жилья. «Псковжилстрой» проектирует и получил разрешение строительство дома. Это пятиэтажный дом с лифтом. В одном подъезде есть двухуровневые квартиры. В доме будут квартиры площадью 160 кв. метров, двухуровневая квартира площадью 80 кв. метров.

Заявки уже есть на 14 квартир из 57.