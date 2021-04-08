Недвижимость

Названы признаки людей, у которых опасно покупать жилье

Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье. Прежде всего, это лица с психическими расстройствами (чаще всего, пожилые): сделку от их имени проводят родственники и опекуны, и потом ее могут признать недействительной из-за состояния здоровья продавца. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего директора агентства недвижимости Надежду Коркка.

Еще одна категория рискованных сделок – с наследниками. «Несмотря на то, что наследство по завещанию имеет приоритет перед таковым по закону, есть круг лиц, которым все равно полагается доля. К ним относятся нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении наследодателя», – отмечает эксперт.

Опасны могут быть сделки с собственниками, воспользовавшимися материнским капиталом, а также с ранее приватизированным жильем. И там, и там в любой момент могут всплыть «подводные камни», которых нельзя предугадать заранее.

Конечно, важна и личность собственника – если элитную квартиру продает человек «неопрятной внешности с явными финансовыми трудностями», это повод насторожиться. Стоит воздержаться и от покупки квартиры по доверенности, если выйти на связь с владельцем не получается – впоследствии такую сделку легко оспорить, заключила эксперт.