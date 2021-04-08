Недвижимость

Пскович выплатил почти миллионную задолженность, чтобы продать квартиру

Житель Псковской области смог продать квартиру только после того, как погасил почти миллионную задолженность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.



Фото: fssp.gov.ru

В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что должнику на праве собственности принадлежит квартира и автотранспортное средство. В отношении данного имущества судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о запрете на осуществление регистрационных действий.

Вскоре мужчина обратился в отделение судебных приставов с просьбой о снятии запретов. Гражданин пояснил, что собирается продать квартиру, но мешает запрет. Ему было разъяснено, что отмена постановлений о запрете на регистрационные действия будет вынесена только после полного погашения задолженности в 980 тысяч рублей.

Чтобы продать свое имущество и не сорвать сделку, мужчина оплатил весь свой долг в полном объеме. Все запреты сняты. Сводное исполнительное производство подлежит окончанию фактическим исполнением.