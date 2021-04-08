Недвижимость

Правительство расширило возможности Фонда защиты прав дольщиков

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит расширить возможности Фонда защиты прав дольщиков после завершения строительства проблемных домов и выплаты возмещения обманутым гражданам. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Фонд защиты прав дольщиков помогает решить проблемы граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Он гарантирует таким гражданам завершение строительства жилья и получение квартиры или возврат вложенных денег. Расходы фонда на эти цели финансируются из федерального бюджета.

«Вместе с тем в федеральном законе прописан ряд условий, при которых фонд не может финансировать мероприятия по восстановлению прав дольщиков, - отметили в пресс-службе правительства. - Например, если прежний застройщик не являлся юридическим лицом, не имел прав на земельный участок или разрешения на строительство, то фонд такое жилье не достраивает и не выплачивает возмещения гражданам. Исключение могут составлять случаи, если они отдельно установлены правительством».

Новое постановление утверждает такие условия. «Это процедура банкротства, введенная в отношении застройщика, наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию, нахождение объекта на участке, который допускает строительство. Также необходимы действующие технические условия на подключение дома к инженерным сетям и объем строительных работ, выполненный не менее чем на 50%», - рассказали в кабмине.

Кроме того, в региональном бюджете должны быть средства на софинансирование строительства, а на недостроенный дом и земельный участок не может быть наложен арест. Все эти условия должны соблюдаться одновременно.