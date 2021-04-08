Недвижимость

Вопросы господдержки строительной отрасли рассмотрели в Пскове

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел совещание с руководителями строительных организаций области 12 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, мероприятие прошло с участием представителей акционерного общества «ДОМ.РФ» в режиме онлайн.

Основными вопросами в ходе обсуждения стали развитие жилищного строительства на территории Псковской области и господдержка строительной отрасли.

Вице-губернатор и представители АО «ДОМ.РФ» проинформировали застройщиков об основных федеральных программах поддержки, оказываемой правительством РФ в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«На сегодняшний день перед регионом стоит серьезная задача достижения показателей по вводу жилья. Федеральные программы поддержки в этом плане являются хорошим инструментом для развития жилищного строительства», - отметил Василий Осипов.

Директор по региональному развитию «ДОМ.РФ» Сергей Калинин рассказал, что «ДОМ.РФ» является оператором госпрограммы льготной ипотеки, благодаря которой строительная отрасль в прошлом году получила развитие в большинстве регионов страны. «Вместе с этим мы готовы рассматривать для госсубсидирования низкомаржинальные жилищные проекты, реализуемые в регионах», - обратил внимание Сергей Калинин.

В пресс-службе отметили, что компания «Псковжилстрой» принимает активное участие во взаимодействии с АО «ДОМ.РФ». В настоящее время застройщик направил на рассмотрение шесть низкомаржинальных проектов строительства для получения проектного финансирования с господдержкой.

На совещании также рассмотрели возможность участия региональных компаний в программе стимулирования кредитования жилищного строительства «Стимул», реализуемой в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В ходе обсуждения несколько застройщиков заявили о желании в текущем году направить заявку в Минстрой России на участие в программе для получения федеральной субсидии на строительство инженерной инфраструктуры и технологического присоединения к сетям. Руководство профильного регионального комитета выразило готовность оказать строительным компаниям необходимую поддержку в организационных вопросах.