ВТБ: Спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза после снижения ставок

За первую неделю после снижения ставки по ипотеке с господдержкой до 5,8% ВТБ нарастил число заявок по льготным кредитам до 1,5 тысяч, что на 50% превышает показатели предыдущей недели. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, общий объем выданных кредитов по программе достиг 84 тысяч сделок на 270 млрд рублей.
Помимо заявок на кредиты с господдержкой, рост спроса отмечен и на программы рефинансирования – на 20% к предыдущей неделе. По ним ВТБ снизил ставки на 0,4 п. п., до 7,8%.
ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам с 9 апреля. В рамках программы с господдержкой ставка снижена на 0,3 п. п., до 5,8% годовых. Предложение действует до 31 мая текущего года.
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. Ипотечный портфель ВТБ на начало февраля превысил 2 трлн рублей. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 года. ВТБ планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента в банк.
Подробности на сайте банка ВТБ (ПАО).