Недвижимость

Сэкономь в апреле: акции «Стройбазы на Алмазной»

С наступлением весны псковичи потянулись на любимые дачи. А значит, и на «Стройбазу на Алмазной», ведь любая дача - это не только шашлыки, общение и прекрасные закаты на озере, это еще и ремонт или даже новое строительство.

Представляем вам традиционный обзор скидок, которые предлагает «Стройбаза» всем, кто желает сэкономить на самом необходимом.

СТУДИЯ ЦВЕТА «СТРОЙ ЗА»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №1 (секция 13-14), павильон №15.

msm60.ru/magazin-strojza

(8112)79-35-76

Компьютерная колеровка, 30 тонн краски в наличии, опытные консультанты и лояльные ценники - все это студия цвета «СтройЗА», что на «Стройбазе на Алмазной». Если вы задумали ремонт или затеяли строительство, вам обязательно надо сюда заглянуть, ведь здесь вы найдете отличные лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики от ведущих производителей (Tikkurila, Parade, Лакра).

К тому же здесь всегда можно подобрать товары по акционным ценам. Краска акриловая, фасадная, грунт-эмаль - скидки есть на любые позиции! Например, сейчас вы можете приобрести со значительной экономией следующие товары:

- Краска акрил. W3 влагопр.бел.мат.10 л - 2490 рублей (обычная цена - 3116,00 рублей)

- Краска Pinotex Extreme One BW 9 л - 6885 рублей (стоимость без скидки - 9180 рублей)

- Краска Pinotex Extreme One BC 8,5 л - 5760 рублей ( прежняя цена - 7680 рублей).

Обратите внимание: при покупке товаров на сумму от 1000 рублей вы можете оформить накопительную бонусную карту «СтройЗА». Это очень удобно: чем больше вы покупаете - тем больше бонусов накапливаете. На красочных ценниках акционных товаров всегда указано две цены - фиксированная со скидкой, а также та, которая действует при наличии бонусов. Последняя - всегда дешевле!

Более подробная информация - у продавцов-консультантов магазинов «Строй ЗА». И не забудьте о том, что в студии цвета можно воспользоваться бесплатной колеровкой лакокрасочных материалов, приобретенных в магазине под брендами ТЕКС, Dulux, Pinotex, Marshall, Hammerite.

СУПЕРМАРКЕТ СВЕТИЛЬНИКОВ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

«Стройбаза на Алмазной», павильон № 34, секция 105, 113-115

http://msm60.ru/severnoe-siyanie

(8112) 60-46-34

Подобрать люстры и торшеры для дома — задача, которая кажется простой ровно до того момента, пока не приступишь к ее решению. Если раньше среднестатистическая семья, осуществившая ремонт в квартире или одной комнате, приобретала люстру и, например, ночник в последний момент, то в наши дни система освещения планируется еще на стадии проект-дизайна. И дело не только в изменившихся технических характеристиках осветительных приборов, способах их монтажа. Дело в изменившейся концепции подхода к ремонту в целом: многие поняли, что для получения гармоничного, сбалансированного дизайна помещения, необходимо планировать интерьер до самых мелочей. Такой подход, кстати, существенно экономит время, силы и деньги.

В супермаркете светильников «Северное сияние» всегда рады помочь сделать дом ярче и светлее! Здесь вы найдете большой ассортимент светильников. Модели в стиле «Буше», «Флористика», «Классика», «Геометрия», «Техно», «Лофт», «Модерн», «Хрусталь», а также торшеры, бра, настольные лампы (в том числе детские) и прикроватные светильники. Также в «Северном сиянии» предлагают полный ассортимент сопутствующих товаров: лампочки, выключатели, розетки, провода, плафоны, запчасти для светильников.

Если вы хотите приобрести светильник или люстру дешевле, обращайте внимание на зеленые ценники - они вас приятно удивят!

Присоединяйтесь к акции «Утилизация», которая сейчас проходит в «Северном сиянии»! Принесите старую светотехнику и получите скидку на покупку в магазине (обратите внимание: в акции участвуют только люстры, бра, торшеры и настольные лампы).

МАГАЗИН «ИНСТАЛ»

http://msm60.ru/magazin-salon-instal

«Стройбаза на Алмазной», павильон №15: отопление, канализация (8112)79-36-99, 79-37-70).

Павильон №3, секция 31: водоснабжение, вентиляция (8112)79-30-10).

Как сделать автоматическую систему водоснабжения? Как правильно обогреть помещение при минимуме затрат и при максимуме эффективности? Как правильно подобрать эффективное климатическое оборудование для своего дома? Ответы на эти и другие вопросы вам дадут консультанты магазина «Инстал». Именно здесь вы найдете все для отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции.

В магазине «Инстал» на 10% снижены цены на все водонагреватели и насосное оборудование. Кроме того, сейчас вы можете приобрести соль от 3 мешков по 490 рублей/штука.

«АКВАФОР»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №13, секция 85

http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

Если у ребенка вдруг понизилась успеваемость в школе, не всегда это означает перегрузку. Виной всему может быть свинец, содержащийся в воде. Избыток фторидов приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Конечно, вода должна быть чистой. В этом вам помогут фильтры «Аквафор» - установите любую модель, и у вас дома всегда будет достаточное количество чистой, а значит, полезной воды.

В магазине фильтров для воды «Аквафор» на «Стройбазе на Алмазной» представлен большой спектр разнообразных систем очистки воды для квартир, коттеджей и офисов. Каждый фильтр АКВАФОР сделан из безопасных материалов, глубоко очищает питьевую воду и снижает потребление одноразовых пластиковых бутылок.

Только сейчас фильтр можно заказать с бесплатной доставкой и установкой (по городу Пскову).

«Аквафор»: Позаботьтесь о воде, и вода позаботится о ваших близких!

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

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