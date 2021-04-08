Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в последний путь
Уникальная разработка Nordman
Камбэк Брячака
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Жить экологично очень просто
Телефон прямого эфира 56-73-72
Доска позора
...и юный «Октябрь» впереди
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Недвижимость 08.04.2021 10:153 Главу псковской компании обвиняют в мошенничестве с землей в окрестностях новгородского монастыря 20.04.2021 11:290 Россияне смогут получать сведения о недвижимости на портале госуслуг 20.04.2021 11:010 Сэкономь в апреле: акции «Стройбазы на Алмазной» 20.04.2021 10:290 Правительство упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала 20.04.2021 07:150 В правительстве назвали причины роста цен на квартиры 19.04.2021 18:040 Псковичам рассказали, как получить выписку о состоянии объекта недвижимости
 
 
 
Самое популярное 14.04.2021 11:1721 Каждый заместитель губернатора Псковской области заработал более 5 млн рублей в 2020 году 16.04.2021 08:5434 Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу «Жесть по-псковски» 15.04.2021 15:002 Псковский гидрометцентр рассказал о недолгом тепле и наступающем холодном фронте 19.04.2021 14:2814 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 19.04.2021 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Сэкономь в апреле: акции «Стройбазы на Алмазной»

20.04.2021 11:01|ПсковКомментариев: 0

С наступлением весны псковичи потянулись на любимые дачи. А значит, и на «Стройбазу на Алмазной», ведь любая дача - это не только шашлыки, общение и прекрасные закаты на озере, это еще и ремонт или даже новое строительство.

Представляем вам традиционный обзор скидок, которые предлагает «Стройбаза» всем, кто желает сэкономить на самом необходимом.

СТУДИЯ ЦВЕТА «СТРОЙ ЗА»

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №1 (секция 13-14), павильон №15.

🌎msm60.ru/magazin-strojza

☎(8112)79-35-76

Компьютерная колеровка, 30 тонн краски в наличии, опытные консультанты и лояльные ценники - все это студия цвета «СтройЗА», что на «Стройбазе на Алмазной». Если вы задумали ремонт или затеяли строительство, вам обязательно надо сюда заглянуть, ведь здесь вы найдете отличные лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики от ведущих производителей (Tikkurila, Parade, Лакра).

К тому же здесь всегда можно подобрать товары по акционным ценам. Краска акриловая, фасадная, грунт-эмаль - скидки есть на любые позиции! Например, сейчас вы можете приобрести со значительной экономией следующие товары:

- Краска акрил. W3 влагопр.бел.мат.10 л - 2490 рублей (обычная цена - 3116,00 рублей)

- Краска Pinotex Extreme One BW 9 л - 6885 рублей (стоимость без скидки - 9180 рублей)

- Краска Pinotex Extreme One BC 8,5 л - 5760 рублей ( прежняя цена - 7680 рублей).

     

Обратите внимание: при покупке товаров на сумму от 1000 рублей вы можете оформить накопительную бонусную карту «СтройЗА». Это очень удобно: чем больше вы покупаете - тем больше бонусов накапливаете. На красочных ценниках акционных товаров всегда указано две цены - фиксированная со скидкой, а также та, которая действует при наличии бонусов. Последняя - всегда дешевле!

Более подробная информация - у продавцов-консультантов магазинов «Строй ЗА». И не забудьте о том, что в студии цвета можно воспользоваться бесплатной колеровкой лакокрасочных материалов, приобретенных в магазине под брендами ТЕКС, Dulux, Pinotex, Marshall, Hammerite.

СУПЕРМАРКЕТ СВЕТИЛЬНИКОВ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон № 34, секция 105, 113-115

🌎http://msm60.ru/severnoe-siyanie

☎(8112) 60-46-34

Подобрать люстры и торшеры для дома — задача, которая кажется простой ровно до того момента, пока не приступишь к ее решению. Если раньше среднестатистическая семья, осуществившая ремонт в квартире или одной комнате, приобретала люстру и, например, ночник в последний момент, то в наши дни система освещения планируется еще на стадии проект-дизайна. И дело не только в изменившихся технических характеристиках осветительных приборов, способах их монтажа. Дело в изменившейся концепции подхода к ремонту в целом: многие поняли, что для получения гармоничного, сбалансированного дизайна помещения, необходимо планировать интерьер до самых мелочей. Такой подход, кстати, существенно экономит время, силы и деньги.

В супермаркете светильников «Северное сияние» всегда рады помочь сделать дом ярче и светлее! Здесь вы найдете большой ассортимент светильников. Модели в стиле «Буше», «Флористика», «Классика», «Геометрия», «Техно», «Лофт», «Модерн», «Хрусталь», а также торшеры, бра, настольные лампы (в том числе детские) и прикроватные светильники. Также в «Северном сиянии» предлагают полный ассортимент сопутствующих товаров: лампочки, выключатели, розетки, провода, плафоны, запчасти для светильников.

Если вы хотите приобрести светильник или люстру дешевле, обращайте внимание на зеленые ценники - они вас приятно удивят!

Присоединяйтесь к акции «Утилизация», которая сейчас проходит в «Северном сиянии»! Принесите старую светотехнику и получите скидку на покупку в магазине (обратите внимание: в акции участвуют только люстры, бра, торшеры и настольные лампы).

МАГАЗИН «ИНСТАЛ»

🌎http://msm60.ru/magazin-salon-instal

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №15: отопление, канализация ☎(8112)79-36-99, 79-37-70).

🏠Павильон №3, секция 31: водоснабжение, вентиляция ☎(8112)79-30-10).

Как сделать автоматическую систему водоснабжения? Как правильно обогреть помещение при минимуме затрат и при максимуме эффективности? Как правильно подобрать эффективное климатическое оборудование для своего дома? Ответы на эти и другие вопросы вам дадут консультанты магазина «Инстал». Именно здесь вы найдете все для отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции.

В магазине «Инстал» на 10% снижены цены на все водонагреватели и насосное оборудование. Кроме того, сейчас вы можете приобрести соль от 3 мешков по 490 рублей/штука.

«АКВАФОР»

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №13, секция 85

🌎http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

☎(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

Если у ребенка вдруг понизилась успеваемость в школе, не всегда это означает перегрузку. Виной всему может быть свинец, содержащийся в воде. Избыток фторидов приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Конечно, вода должна быть чистой. В этом вам помогут фильтры «Аквафор» - установите любую модель, и у вас дома всегда будет достаточное количество чистой, а значит, полезной воды.

В магазине фильтров для воды «Аквафор» на «Стройбазе на Алмазной» представлен большой спектр разнообразных систем очистки воды для квартир, коттеджей и офисов. Каждый фильтр АКВАФОР сделан из безопасных материалов, глубоко очищает питьевую воду и снижает потребление одноразовых пластиковых бутылок.

Только сейчас фильтр можно заказать с бесплатной доставкой и установкой (по городу Пскову).

«Аквафор»: Позаботьтесь о воде, и вода позаботится о ваших близких!

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Теги: #Стройбаза на Алмазной
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 130 человек
20.04.2021, 12:000 Производство яиц сократилось в Псковской области 20.04.2021, 11:550 Специалисты ПТС поменяли теплообменник в одной из псковских школ 20.04.2021, 11:500 Италия возобновит летом международный туризм 20.04.2021, 11:460 «Эхономика»: Как живут псковские управляйки - считают копейки или купаются в роскоши?
20.04.2021, 11:370 Пскович победил в групповой горной велогонке чемпионата России 20.04.2021, 11:320 Вениамин Смехов выступит в Псковском театре драмы 20.04.2021, 11:290 Россияне смогут получать сведения о недвижимости на портале госуслуг 20.04.2021, 11:230 «Барбадос» и «Аэролама» пролетят в небе над Великими Луками
20.04.2021, 11:220 Еще два человека скончались из-за коронавируса в Псковской области 20.04.2021, 11:150 В Великих Луках завершили работы по переустройству газопровода 20.04.2021, 11:070 9 млрд рублей направят на ремонт детских школ искусств в России 20.04.2021, 11:010 Сэкономь в апреле: акции «Стройбазы на Алмазной»
20.04.2021, 10:570 «Гайд-парк»: Антон Минаков о подготовке к выборам и событиях партийной жизни 20.04.2021, 10:460 Полицейские разыскивают пропавшую 9 лет назад псковичку 20.04.2021, 10:400 Псковичка успешно выступила на соревнованиях по парабадминтону в Казани 20.04.2021, 10:360 На 40% снизился турпоток в Псковской области из-за коронавируса
20.04.2021, 10:290 Правительство упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала 20.04.2021, 10:100 Юный пскович вошел в основной состав сборной России по боксу 20.04.2021, 10:040 Древнюю китайскую вазу изъяли пограничники в Псковской области 20.04.2021, 09:530 Жильцам дома в Середке пересчитали необоснованно начисленную плату за отопление
20.04.2021, 09:310 Жилой дом сгорел в Пыталовском районе 20.04.2021, 09:290 Новое послание президента и борьбу с пандемией обсудит Совет законодателей 27 апреля 20.04.2021, 09:180 23 пала травы произошло в Псковской за сутки 20.04.2021, 09:140 Псковский спортсмен завоевал второе место в первенстве России по панкратиону
20.04.2021, 09:020 Из-за пала травы загорелись трубы в промзоне Пскова 20.04.2021, 08:562 Диетолог развенчала миф о пользе овсянки 20.04.2021, 08:451 Из-за COVID-19 каждый пятый россиянин прекратил неформальное общение с коллегами 20.04.2021, 08:310 Борис Гребенщиков выложил в Сеть свое фото в Псковском кремле
20.04.2021, 08:230 Изменения в ПДД попали под регуляторную гильотину 20.04.2021, 08:126 В Пскове спасли застрявшую на дереве кошку 20.04.2021, 08:000 Минтруд не поддержал инициативу разрешить самозанятым заключать договор соцстрахования 20.04.2021, 07:510 В России предложили ужесточить контроль за токсичными отходами
20.04.2021, 07:380 Работы студентов и преподавателей псковского колледжа искусств представили на «Олимпиаде художеств» 20.04.2021, 07:270 Эксперт сообщил о возможном снижении цен на авиабилеты на российские курорты 20.04.2021, 07:150 В правительстве назвали причины роста цен на квартиры 20.04.2021, 07:000 Ассоциация европейского бизнеса просит Россию упростить въезд для вакцинировавшихся рабочих
19.04.2021, 23:032 Почти 24 тысячи человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области 19.04.2021, 23:001 Останки красноармейца из Белоруссии нашли в Себежском районе 19.04.2021, 22:591 55 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки 19.04.2021, 22:210 Мост через реку Шелонь сгорел в Дедовичском районе
19.04.2021, 22:000 Выставка фотографий Бориса Скобельцына откроется в Печорах 29 апреля 19.04.2021, 21:290 Транзитным туристам рекомендовали самостоятельно планировать возвращение домой 19.04.2021, 21:030 Сотрудники информационного блока облизбиркома посетят городской телеканал Петербурга 19.04.2021, 20:388 Рейтингомер: взлет Жаворонкова, потери «Яблока» и неожиданный поворот в «деле Торбич»
19.04.2021, 20:221 Пскович отправится в экспедицию для мониторинга территорий распространения борщевика 19.04.2021, 20:000 Плановый смотр спецтехники состоялся в компании «Экопром». ВИДЕО 19.04.2021, 19:320 Ассоциация лесопромышленников Псковской области выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Колесникова 19.04.2021, 19:240 Общественный совет сформировали при нацпарке «Себежский»
19.04.2021, 19:006 Более 30 участниц приняли участие в кастинге конкурса красоты в Великих Луках 19.04.2021, 18:580 В Псковской области стартовали региональные этапы трех конкурсов профмастерства 19.04.2021, 18:491 Интерактив: В Пскове «умирает» светофор 19.04.2021, 18:440 Псковичи могут не уведомлять ведомства о получаемых в ПФР выплатах
19.04.2021, 18:3314 Реплика Донецкого: Маразм, хлебало и жалобы обывателя 19.04.2021, 18:252 Наркопритоны будут искать в Псковской области в рамках операции «Быт» 19.04.2021, 18:190 Почти 2 млн рублей направят на строительство ангара в псковской Толбице 19.04.2021, 18:110 Программу развития инфраструктурных проектов могут запустить в регионах России
19.04.2021, 18:040 Псковичам рассказали, как получить выписку о состоянии объекта недвижимости 19.04.2021, 17:571 Проект зон охраны церкви Михаила Архангела поступил в областное Собрание 19.04.2021, 17:520 Псковским пенсионерам предлагают помощь тимуровцев 19.04.2021, 17:480 Более 15 тысяч фиалок высадят в Пскове ко Дню Победы
19.04.2021, 17:430 Псковская область присоединится к всероссийскому субботнику 19.04.2021, 17:380 Компании от трех человек получат скидку на спектакли в Псковском драмтеатре 19.04.2021, 17:310 Псковский хлебокомбинат получил благодарность за помощь медикам в период пандемии 19.04.2021, 17:221 На время реконструкции Ольгинского моста изменятся маршруты автобусов
19.04.2021, 17:210 Ударившего бывшую жену великолучанина отправили на исправительные работы 19.04.2021, 17:183 В Псковской области отменили запрет выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер 19.04.2021, 17:130 Большинство участников опроса ПЛН поддержали закон об ограничении работы в такси судимым 19.04.2021, 17:081 Псковичи получили медали на соревнованиях по вольтижировке в Петербурге
19.04.2021, 17:000 Акция «‎‎Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате 19.04.2021, 16:550 В ВТБ Онлайн появилась темная тема 19.04.2021, 16:500 В аппарате псковского бизнес-омбудсмена изменились номера телефонов 19.04.2021, 16:440 Региональные уполномоченные встретились с Александром Котовым накануне ежегодного доклада в парламенте
19.04.2021, 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 19.04.2021, 16:250 Увлеченных энергетикой псковских школьников приглашают на всероссийскую олимпиаду 19.04.2021, 16:200 На границе с Латвией у мужчины изъяли более 150 электронных сигарет 19.04.2021, 16:141 Нарушение санитарных правил выявили в великолукском техникуме
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.