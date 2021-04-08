Недвижимость

Новые магазины, товары, скидки: едем на «Стройбазу на Алмазной»

Весна вдохновляет, неслучайно именно этот сезон считается идеальным для капитального обновления квартиры или строительства дома. К старту нового сезона «Стройбаза на Алмазной» предлагает псковичам и жителям региона новые возможности: новые магазины, новые товары, новые скидки!

МАГАЗИН МЕТАЛЛОПРОКАТА

«Стройбаза на Алмазной», пав.№40 (выписка документов), в конце стройрынка у выезда на улицу Леона Поземского

(8112)702-122

На «Стройбазе на Алмазной» открылся новый магазин металлопроката.

В продаже: труба профильная, труба электросварная, арматура, уголок, полоса. Все изделия из металла полностью отвечают требованиям профильных ГОСТов и строительных норм.

В магазине представлен максимально широкий ассортимент металлопроката, позволяющего строить быстро, надежно и качественно!

«ДОМ. САД. ОГОРОД»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 28

8-911-371-77-09

Добро пожаловать в новый магазин, открывшийся на «Стройбазе на Алмазной» к началу дачного сезона!

В магазине «Дом. Сад. Огород» вы найдете любые товары для дачи и дома по выгодным ценам, а также сможете получить профессиональные консультации по выбору и использованию садового-огородных инструментов и строительно-ремонтного оборудования, ознакомиться с новинками, выбрать качественный товар, получить выбранную продукцию быстро и в срок, в приемлемое для вас время.

Грунты, семена, удобрения, товары для дома - все это и многое другое вы найдете здесь, причем по доступным ценам.

В связи с открытием покупателей ждут скидки.

СТРОЙНАВИГАТОР

http://msm60.ru/magazin-strojnavigator

«Стройбаза на Алмазной», павильон №5, павильон №29

(8112) 79-31-72, (8112) 79-30-35

Компания ТК «СтройНавигатор» является одним из лидеров регионального рынка по продажам материалов для устройства кровли и фасада.

Ассортимент товаров, представленных в магазине: металлочерепица для кровли, гибкая черепица, ондулин, профилированный лист для забора, водосточные системы, металлический и виниловый сайдинг, мансардные окна, ограждения, ворота, калитки, террасная доска, ОСП, теплоизоляция от ведущих производителей. В частности, в «Стройнавигаторе» вы можете приобрести кровлю Grand Line и ТЕХНОНИКОЛЬ (пав. №29), утеплитель ROCKWOOL, URSA (пав. №5).

Также в ассортименте магазина представлена гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана ИЗОСПАН АМ, которая используется на утепленных скатных кровлях, для каркасных стен, стен с наружным утеплением, межэтажных перекрытий, внутренних стен. Оцените все преимущества покупки ИЗОСПАНа в «Стройнавигаторе»: контроль качества на каждом рулоне, гарантия на материал 10 лет, расчетный срок службы 25 лет, защита от подделок: фирменный логотип «Гекса» внутри гильзы, инструкция в каждом рулоне.

«Стройнавигатор» - это индивидуальный подход к каждому клиенту. В зависимости от объема заказа частные клиенты могут рассчитывать на скидку от 3 до 7%, а для корпоративных клиентов действуют партнерские программы, предполагающие скидки до 15%.

SANTI AQUA

«Стройбаза на Алмазной», павильон №4, секция 36а-37

https://msm60.ru/santi-aqua

8-999-167-14-74

Магазин сантехники Santi Aqua на «Стройбазе на Алмазной» - это сантехника и мебель для ванных и туалетных комнат любых топовых брендов в наличии и на заказ: Brava, Aquanet, Kaldewei, Roca, Cersanit, Акватон. Ассортимент магазина насчитывает более 6000 товаров.

Скидки в магазине предоставляются индивидуально, но сделав покупку на сумму более 35000 рублей, вы можете рассчитывать на скидку до 10%. А еще, что бы вы ни купили, вы можете получить скидку 5% и бесплатную доставку по городу, всего лишь показав прикрепленную ниже листовку.

В Santi Aqua работает доставка по Пскову: вы можете выбрать товар в группе магазина в соцсети «ВКонтакте», обсудить его с консультантом, и сделать заказ.

Закажите все, что надо для вашего интерьера по выгодным ценам в SANTI AQUA, и тогда вы сможете принимать ванну такой, какая она есть!

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!