Недвижимость

В правительстве назвали причины роста цен на квартиры

Влияние на рост цен на жилую недвижимость оказывает комплекс факторов, среди которых увеличение стоимости строительных материалов, нехватка рабочей силы, льготная ипотека, пандемия и переход на проектное финансирование. Об этом сообщил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина.

Темпы роста стоимости квартир в России замедлились, но все еще остаются довольно высокими. В январе-марте первичное жилье подорожало на 8% в сравнении с предыдущим кварталом, пишет газета «Известия». Аналогичный показатель за октябрь-декабрь 2020-го составлял 10%. В годовом же выражении квартиры сейчас стали дороже на 26%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье. Затем Марат Хуснуллин дал распоряжение создать штаб по анализу увеличения стоимости, в который войдут представители Минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы.

«Сегодня ведется активная работа по стабилизации цен на рынке недвижимости. На прошлой неделе проводилось совещание с руководством ФАС, ведется сбор информации об объемах и причинах роста во всех регионах», - сказал представитель Марата Хуснуллина.