Недвижимость

Правительство упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала

Семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотечные кредиты, взятые с учетом материнского капитала. Необходимые для этого изменения внесли в правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Их утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Изменения, в частности, коснулись порядка оформления права собственности на жилье, купленное за счет ипотечного кредита. По прежним правилам, в течение 6 месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик был обязан оформить на детей право собственности на долю в квартире. «Таким образом, рефинансирующий банк получал в залог квартиру, собственниками которой, в том числе, являлись несовершеннолетние граждане. И если заемщик, к примеру, перестал бы выплачивать кредит, банку было бы непросто обратить взыскание на заложенную недвижимость. Из-за таких рисков многие банки неохотно соглашались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом, а граждане с большим трудом могли переоформить кредит под более низкий процент», - рассказали в пресс-службе правительства.

Теперь эти сложности урегулированы правительством. «Семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотеку. Это позволит защитить права получателей материнского капитала и обеспечит их доступом к рефинансированию наравне с другими гражданами, взявшими ипотеку», - добавили в пресс-службе.