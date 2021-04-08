Недвижимость

Россияне смогут получать сведения о недвижимости на портале госуслуг

Правительство продолжает расширять функционал единого портала госуслуг. Уже в этом году в своих личных кабинетах граждане смогут получать информацию о принадлежащей им недвижимости, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Среди сведений, которые будут отображаться в личном кабинете, – вид объекта недвижимости и его назначение, дата ввода в эксплуатацию, кадастровый номер и кадастровая стоимость, площадь помещения и его основные характеристики, размер доли в праве собственности. Информация будет загружаться из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и будет доступна пользователям для ознакомительного просмотра.

«Эти сведения могут потребоваться гражданам при совершении сделок с недвижимостью, а также при управлении многоквартирными домами. Кроме того, пользователь портала госуслуг при желании сможет предоставлять такие данные банкам при подаче заявки на кредит. Это упростит процесс оформления займов, поскольку гражданам не потребуется тратить время на запрос и получение бумажных документов», - отметили в пресс-службе правительства.

Заверенные выписки из ЕГРН по-прежнему будет выдавать Росреестр.

Работа по расширению доступа к сведениям на портале госуслуг ведется в рамках эксперимента по повышению качества и связанности данных в государственных информационных ресурсах – он стартовал 1 июля 2019 года. Цель эксперимента – апробировать основные подходы к созданию национальной системы управления данными. В числе участников проекта – Минцифры, Минэкономразвития, Минфин, ФНС, Росреестр, Федеральное казначейство, банки и страховые организации.